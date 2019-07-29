长期用奶瓶当心宝宝“变丑”

长期不正确的使用奶瓶奶嘴(含安抚奶嘴)除了影响美观以外，还会影响患儿进食，出现进食疼痛。严重的出现牙龈、面部肿胀，甚至影响患儿后期恒牙的替换及发育。

1.对牙齿排列的影响：如长期使用安抚奶嘴，可导致前牙的开合(上下颌前牙间出现间隙，不能很好地闭合);长期使用奶嘴由于奶瓶底朝上将导致下颌前伸，上颌前牙受压，容易出现反颌(俗称“地包天”);长期含着奶嘴玩，此时下颌前牙区受压，更容易形成上颌前突(俗称“龅牙”)。

2.对颌骨的影响：长期使用奶嘴、吮吸过度，将可能导致上颌前突、牙弓变窄，形成高腭弓的“奶瓶嘴”，影响外观。

3.对唇部的影响：长期的吮吸将导致唇部肌肉张力的改变，影响上下唇的外观，出现上唇上翘、嘴唇微张，下颌半开，导致流口水，也容易出现舌头习惯性外伸。

长期使用奶嘴还会对孩子的说话、发音造成影响。正常情况下，1岁后是孩子语言发育的关键时期。如果这个时期的孩子还在使用奶嘴，会因为唇力不足，下颌经常呈半开状态，下颌闭合音节控制不佳，影响唇音节的发音清晰及舌根音、舌面音的清晰度，导致孩子出现说话含糊不清、发音不准、说话漏风等不正常现象。

此外，长期使用奶嘴还会对孩子的其他方面产生不良影响。比如，长期使用奶瓶的孩子，容易使口腔缺乏功能性锻炼，影响孩子未来的运动能力及协调能力，还会影响孩子的咀嚼能力，长大后倾向于吃流食等柔软无须费力咀嚼的食物。这样的幼儿容易发生营养不良，影响健康发育。

基于以上原因，美国儿科学会建议婴儿1周岁前最好停止使用奶瓶，最晚不超过1岁半。改用鸭嘴杯或带吸管的奶瓶进食可能部分减少上述问题的发生。