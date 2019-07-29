政府投保 为老年人撑起 意外伤害“保护伞” 

7月23日，市民杜女士向雁塔区民政局和中国人寿西安分公司送上了一面锦旗，感谢政府给予老年人的关爱，感谢保险公司热诚高效的服务。2017年以来，西安市全面推进老年人意外伤害险工作，并为“政府补贴人群”每人购买1份老年人意外伤害保险。

家住雁塔区的杜老先生在家中不慎摔倒，意外去世。市民杜女士和家人在整理遗物时无意中发现了一张保单。在老先生满80周岁的时候，雁塔区政府为其投保了一份西安市老年人意外伤害保险。于是杜女士进行了出险报案。接到报案后，中国人寿西安分公司第一时间作出响应，向出险者家属送去慰问与关怀，并全程指导协助办理理赔手续，及时将2.1万元理赔款进行支付。杜女士及家人专门制作了锦旗，向雁塔区民政局和中国人寿西安分公司表示感谢。

60周岁即可投保“老龄险”，“政府补贴人群”购买由政府“买单”

为贯彻落实《关于开展老年人意外伤害保险工作的指导意见》（全国老龄办发〔2016〕32号），切实提高老年人抵御意外风险的能力,2017年起，西安市政府在全市开展了老年人意外伤害保险工作。

杜女士家人获得的理赔险种就是西安市老年人意外伤害保险。该保险投保对象是本市常住自愿投保的60周岁以上老人以及政府补贴人群。其中，政府补贴人群为本市户籍且年满60周岁及以上享受城乡最低生活保障待遇人员、城镇“三无”人员、农村“五保”对象及重点优抚对象中居家养老的老人和年满80周岁以上居家养老的老人。该5类老人，将由政府出资，为每人购买1份老年人意外伤害保险。中国人寿西安分公司等保险公司为承保“政府补贴人群”的中标保险公司。中国人寿西安分公司承保的“政府补贴人群”区域为：新城区、碑林区、雁塔区（包括高新区）、长安区、鄠邑区、周至县以及蓝田县。

老年人意外伤害保险工作的全面推进，进一步提高了我市老年人抵御意外风险的能力。中国人寿西安分公司相关负责人介绍说，投保老年人意外伤害保险后，参保老人在西安市辖区内的居家养老服务机构内遭受意外伤害，意外身故最高赔偿限额为6万元、意外残疾最高赔偿限额为6万元、意外伤害医疗费最高赔偿限额为1万元、意外伤害住院津贴赔偿标准为30元/日。此外，参保老人在西安市辖区内的居所、庭院、小区周围广场、道路等日常生活空间，农贸市场、超市、宾馆、饭店等营业性服务场所及上述列明范围外的其他区域遭受意外伤害，意外身故最高赔偿限额为2万元、意外残疾最高赔偿限额为2万元、意外伤害医疗费最高赔偿限额为3000元、意外伤害住院津贴赔偿标准为30元/日。

扩大“老龄险”知晓率，让更多老年人享受保险保障

推进老年人意外伤害保险是应对人口老龄化带来的养老、医疗等方面社会风险，推进养老服务业和现代保险服务业融合发展的客观需要。自2017年全市开展老年人意外伤害保险工作以来，我市已有近百万的老年人享受到了这项普惠性的保险保障福利。“雁塔区民政局将进一步加大宣传力度，让更多家庭能够享受到政府提供的老年人保险福利。”雁塔区民政局副局长段兴河在雁塔区老年人意外伤害保险现场会上表示，2019年雁塔区还将为22438名老人购买老年人意外伤害保险。

记者从中国人寿西安分公司了解到，2017年以来中国人寿西安分公司累计承保符合参保条件的老年人共计30余万人次，累计接到参保老人及家属出险报案1800余起，累计赔付保险金430余万元。“中国人寿西安分公司充分利用机构、网点、人员覆盖广泛的优势，确保老年人意外伤害保险‘理赔不出门’的‘一站式’服务工作得到进一步的落实。”该公司相关负责人介绍说，在接到报案后，中国人寿坚持第一时间向出险者及家属送去慰问与关怀，全程指导协助办理理赔手续，及时支付理赔款，高效的理赔服务和热诚的工作态度得到了群众的高度认可。

让保险政策惠及更多老年人，也是保险业不断创新发展的方向。近日，陕西省老龄事业发展基金会联合中国人寿陕西省分公司在全省各爱心护理院及其他养老机构开展“送保单”活动，由省老龄事业发展基金会“捐赠一部分”、爱心护理院“出资一部分”、老人及员工“自付费一部分”以及中国人寿“让利一部分”的形式，为全省6588人购买了中国人寿爱心意外保险，累计保额1.42亿元。此活动在各爱心护理院引起强烈反响，得到了老年人和员工的一致好评。（通讯员 张丹 刘畅）