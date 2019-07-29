医院自制就诊卡将逐步取消

今后，当医院出现患者在门急诊大厅集中排队，且每窗口超过15人时，医院将及时采取加开人工窗口等应对措施。市卫生健康委日前发布《北京市改善医疗服务百日行动工作方案》，正式启动“改善医疗服务百日行动”，要求全市各类医疗机构从7月底至10月31日期间，对照工作方案中的20条重点任务，倒排工期，逐步提升医疗服务水平。

检查预约等候时间压缩1/3

百日行动重点聚焦提升患者就诊体验，重要内容之一就是为患者缩短排队、就诊时间。例如，要求各医疗机构尤其是三级医院加强对患者排队情况的监测和应对，建立发现和应对机制，出现患者在门急诊大厅集中排队且排队较长（一般为每窗口15人以上）时，及时疏导窗口排队人员到自助挂号缴费机、加开人工窗口和安装叫号系统等措施，减少患者排队等候时间。三级医院分时段预约诊疗精确到30分钟，加强就诊提示，引导患者分时段就医，缩短院内等候时间，引导有序就诊。

各医疗机构要缩短无痛胃肠镜、核磁等检查项目预约周期。其中，无痛胃肠镜、核磁等检查项目预约周期超过3个月的医疗机构，要根据患者需求和本单位实际，合理调配人力，改善就诊流程，提升服务能力，将患者预约等候时间压缩1/3。

三级医院要完善急诊患者收入院协调机制。采取床位统一管理、及时收治有住院指征的急诊患者、完善对临床科室收治急诊患者绩效考核以及提高急诊科对分流患者的决策权等综合措施，缩短急诊患者住院等候时间，减少急诊科特别是抢救室加床现象。

逐步取消医院自制就诊卡

为了方便患者，百日行动将推进医保卡、身份证等替代医院自行发放的实体就诊卡，真正实现患者就诊“一卡通”，市卫健委要求各医疗机构逐步取消医院内部自制就诊卡。有条件的医院可积极探索人脸识别技术应用。

早在2016年，市属22家大医院便在“北京通·京医通”微信挂号平台上开通预约功能，这些医院逐步取消院内就诊卡，实现“一卡通”。此前，由于各医院信息系统不兼容，合作银行也不同，患者几乎是每到一家医院，就得再办一张院内就诊卡，以致患者手里攥着一大堆各医院的就诊卡，每次看病非常麻烦。直到现在，本市仍有不少三级医院还在沿用院内就诊卡，有的医院若不先办就诊卡并与医院关联，患者甚至无法在网上预约挂号。

提前两周向基层医院预留号源

百日行动要求落实医联体核心医院向基层预留号源工作。医联体核心医院提前两周向基层医疗卫生机构预留预约号源，专科医联体核心医院的相关专科预留30%专家号源给合作医疗机构。核心医院可在专家出诊前两天，收回预留后未被预约的专家号源。

市卫健委还要求各医院积极拓展“互联网+”服务，实现移动支付、检验检查结果线上推送等，减少患者排队和往返医疗机构次数。同时，多途径方便患者获取《门急诊病历手册》，通过自助购买、咨询台和挂号窗口售卖以及移动支付等多种方式，方便患者购买《门急诊病历手册》。另外，通过电话、短信等多种方式开展出院患者随访。三级医院一周内随访率要达到100%。

行动要求各医疗机构完善急诊危重症患者绿色通道管理，不断提升胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心“五中心”建设水平。急性心梗患者入院救治时间（D2B）控制在90分钟以内，争取达到75分钟以内；急性脑卒中患者入院救治时间（DNT）控制在60分钟以内，争取达到45分钟以内，确保患者得到及时有效救治。（记者 刘欢）