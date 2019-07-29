痔疮非小病 防治须主动

盛夏时节，阳气外发，积热涌动，加上“苦夏”，让我们在饮食上偏好重口味。啤酒、烤串、小龙虾轮番上阵，导致湿热内蕴，下注肛肠，则易发生痔疮。痔疮虽算不上大病，但严重影响人们的生活质量。本期，我们邀请北京中医医院肛肠科的专家，来和大家一起聊聊关于“痔疮”的那些事。

哪些人易被痔疮盯上

老百姓所说的“痔疮”，绝大部分指的都是混合痔，是临床常见病、多发病。俗话说，十人九痔。国内外多项流行病学调查指出，在20岁以上的成年人中，有56.7%的人患有混合痔，随着年龄的增长，这一数据逐步升高。50岁以上人群中，混合痔的发病率高达90%，男、女没有太大差异。那么，哪些人容易患痔疮呢？

1.长期坐着工作的人群：由于臀部受到压迫，导致局部血液循环回流不畅，静脉曲张而形成痔疮。

2.长期从事体力劳动尤其是重体力劳动的人群：由于用力而导致盆腔充血、会阴下降，容易造成肛垫充血、肥大、松弛和断裂，其弹性回缩作用减弱，从而逐渐下移、脱垂而形成痔疮。

3.长期便秘、大便干燥、排便时间长的人群。

4.饮食习惯偏嗜油腻、辛辣、腌渍及口味较重的人群。

5.爱喝酒甚至长期酗酒的人群。

6.不爱吃蔬菜、水果，每天喝水较少，水分及膳食纤维摄入不足的人群。

7.长期熬夜，工作压力大，精神紧张，生活作息习惯不佳的人群。

8.急躁易怒，脾气暴躁，爱发火的人群。

9.女性怀孕和生产后，大部分人都会继发痔疮。由于肛门直接受胎儿的压迫，会使血液回流障碍，再加上分娩时长时间用力，引起肛门静脉充血。

10.由于痔疮是一种随着身体机能衰减而逐渐加重的“退化性疾病”，所以肥胖、年龄增长都容易导致发病。

痔疮与肠癌只有一指之差

如果问痔疮患者，门诊检查中最不愿意接受的检查项目是什么？相信大多数人会毫不犹豫地选择肛门指检。但肛门指检是检查肛门、直肠及其周围组织疾病最简便、最有效的方法之一，通过肛门指检可及早发现直肠癌、前列腺癌等恶性疾病的早期病变。

“痔”与“癌”，只是患者做不做指检那一念之间的差别。据统计，有80%左右的直肠癌是通过直肠指诊发现的，因此绝不能因为怕脏、怕疼、怕麻烦，甚至害羞而忽视这一重要的检查方法。

简而言之，肛门指检就是医生用手指伸进患者肛门内进行触摸，以检查疾病的一种简便易行却非常重要的临床检查方法。检查时，医生首先右手戴上消毒手套，再在食指和病人肛门外部涂上一些润滑油或凡士林，现一般常用液状石蜡油。病人一般可以采取以下三种体位：

膝胸式：适于检查男性病人，尤适于做前列腺及精囊的检查，而且也是检查肛门、直肠的较好体位。

侧卧式：适用于检查女患者，男患者亦可采用。

仰卧式：有腹腔疾患或不便于改换体位时可用此式，对身体虚弱者尤为适用。

检查过程中，医生右手经病人右大腿下进行检查，同时可将左手置于耻骨上以协助检查。医生以指尖轻轻地在肛门口处按摩片刻，使其适应，并嘱患者张口呼吸，全身放松，使肛门括约肌松弛，然后将右手食指徐徐插入肛门，触摸肛门、肛管和直肠各部位。

目前，虽然医院已基本都有了各种内窥镜、CT、B超等先进诊断仪器设备来辅助临床诊断，但这些都不能代替肛门指检。由于对此项检查重视不够而造成漏诊、误诊的病例，特别是对肿瘤的漏误诊并不少见。因此，凡是有排大便异常、便血、肛门疼痛、瘙痒或有分泌物的患者，都应进行肛门指检。

通过肛门指检，可以发现以下几种常见疾病：

1.通过联合指诊之前的望诊，可以明确痔疮、肛门直肠周围脓肿、肛瘘、肛裂、直肠息肉等疾病的诊断。

2.尤其可以鉴别痔疮和直肠癌。直肠癌可触及质硬、菜花样的肿块，甚至可以造成直肠狭窄，有时也可有触痛及出血。

3.转移癌、腹腔内恶性肿瘤，如胃癌等的癌细胞可以脱落并到达腹腔的最低点子宫直肠窝或膀胱直肠窝内，在这里生长形成转移癌。肛门指检时，可在该处触到质地坚硬的块状物。

保守治疗可选中医外治法

目前保守治疗痔疮，临床上运用的治疗方法和药物基本上都和中医药相关。因为中药具有疗效确切、剂型多、使用方便、作用直接、副作用小、可以个体化调配等特点。中医治痔疮以外治法为主，操作简单，可有效缓解患者痛苦，主要有熏洗法、坐浴法、敷药法、塞药法等。

熏洗法：中药熏洗是中医肛肠外科重要外治法之一，是治疗痔疮的传统方法。熏洗是指借蒸腾之药气熏患处，再将药液趁热淋洗患部，依靠药力和热力直接作用于痔疮病变部位，使该处经络疏通，气血流畅，从而达到清热燥湿、活血消肿、止痛止血、收敛止痒的功效。特别适用于年老、体弱、患有慢性疾病及不适宜手术的患者。

坐浴法：将肛门部浸入中药药液，药物借助热力作用刺激肛门局部皮肤，促使皮下血管扩张，促进血液和淋巴循环，改善新陈代谢，缓解痔疮症状。

敷药法：将中药药膏或者药粉直接敷于患处，因简便、易行、高效，特别适宜老年人及不愿接受手术治疗的患者。

塞药法：将中药制成栓剂塞入肛门，与口服药相比，可以减少胃酸和消化酶对药物的破坏。因直接作用于患部，疗效可得到更大、更为迅速的发挥。

这些痔疮不得不手术

有人会问，痔疮手术是不是特别疼，会不会对肛门功能造成影响呢？实际上，目前临床采用的痔疮手术都是微创的，痛苦极小、恢复快，也可以根治，并发症还很少，痔疮患者可以放心接受手术治疗。痔疮是一种良性疾病，是否需要手术治疗，要根据客观症状和主观感受两方面来决定。

客观症状

便血、脱出、肿痛是痔疮的三大主要症状，95%的痔疮患者有三个症状中的一个或者多个，有的甚至会三个症状共同出现。

便血 如果仅仅是偶尔出现便血，量比较少（滴血或厕纸染有少量鲜血），属症状较轻，不需治疗或稍微用药即可缓解，无需手术；如果便血频发，鲜血喷射而下，量比较多，长久不能缓解，用药无效甚至出现了贫血，则属于症状重，要考虑手术。

脱出 如果痔核在大便时脱出肛门外，便后可自行回到肛内，则属于症状轻，无需手术；如果痔核稍微用力即可脱出，需要用手推回肛内，有时候甚至卡在肛门口，出现坠胀、疼痛的不适感，则属于症状重，要考虑手术。

肿痛 如果痔疮的肿胀、疼痛不用药可以自行消肿，或者用一些温水、中药坐浴能缓解，则属于症状轻，无需手术；如果痔疮肿大明显，疼痛难忍，用药也没有效果，则属于症状重，要考虑手术治疗。

主观感受

如果您感觉痔疮的不适感可以忍受，不太影响生活，就无需手术；如果您感觉痔疮的不适感已经严重影响生活质量，对您造成困扰，并且因此产生强烈的治疗意愿，就要考虑手术治疗。

痔疮六大误区 早知道少遭罪

误区一：痔疮是小病，不需治疗

痔疮早期是小病，此时症状不明显，可治可不治。但如果出血不止，就必须治疗。您要是对痔疮麻痹大意或因不好意思而延误病情，久之可造成贫血甚至失血性休克。有的痔疮患者在喷射性出血达数百毫升后仍没感觉；有的患者反复出血达数月，面色苍白，全身乏力，严重贫血；还有的发生痔核嵌顿，感染坏死。

误区二：痔疮会发生癌变

有一部分人被明确诊断后，担心痔疮会癌变。其实，痔疮一般不会癌变。据报道，其癌变率很低，只有千分之几。肛门部位的其他疾病，如瘘管、肛裂、直肠息肉等，长期不愈可发生癌变。相比较而言，炎性肠病、多发性结直肠息肉癌变率较高。

误区三：肛门有脱出物就是痔疮

除痔疮外，许多肛肠疾病都可出现肛门口有脱出物，如肛乳头肥大、直肠脱垂、直肠带蒂息肉等。

误区四：痔疮出血会有肛门部疼痛

事实上，痔疮出血大多为内痔破损引起，而内痔所在的直肠黏膜是由植物性神经支配，感觉迟钝，因此痔疮出血大多是不会疼痛的。

误区五：痔疮易复发，手术没用

从理论上讲，痔疮手术后有复发的可能。但术后如果保养得当，如养成良好的生活习惯、饮食习惯、排便习惯等，则可明显降低复发率。

误区六：痔疮大多数需手术治疗

痔疮有自行缓解的倾向，大部分痔疮有明显的发作期和缓解期，症状多在排便困难、饮食不节、过度疲劳、久坐久站等诱因下发作，只要解除诱因、对症处理、调节饮食，一般可收到良好的效果。痔疮在缓解期可无任何不适症状，当然也就无需治疗。

虽然手术治疗痔疮比较彻底，但与术式选择和操作者的水平有关。手术虽然可切除发病部位，但不代表万事大吉，因为邻近部位还有可能被“盯”上。痔疮除了早期保守治疗外，在某些情况下也可采用器械治疗，如钳夹、电烧、射频、注射等。这些疗法都有严格的适应证，需要由专科医生判断。如果以上方法疗效不佳，最后才考虑手术治疗。

婴幼儿也会得痔疮

婴幼儿会得痔疮吗？回答是肯定的。笔者在门诊见过的最小患儿仅仅7个月。婴幼儿痔疮症状以少量便鲜血、厕纸染有少量鲜血为主，一般不痛，绝大多数都伴有大便干燥。

这么小的孩子为什么会得痔疮？婴幼儿经常哭闹，腹压较高；长期便秘、腹泻都可造成静脉内压力较高，引起肛门部静脉回流不畅，从而造成痔疮。

婴幼儿得了痔疮怎么办？1.保证足够的水摄入量。多喂水、果蔬汁、汤等，出汗多时还要加量。2.两岁以上婴幼儿可以改变食物结构，多吃含纤维素多且产气多的食物，如红薯、土豆泥可促进肠蠕动；可在食物中添加植物油，有利于润肠；多吃含水量多的食物，如海带等，保证大便的容积。处于断奶、加辅食期的小儿，应注意蛋白质与糖类的搭配，营养不良者需加强营养。3.适当运动，增进食欲，增加食量；保证食物的摄入量，以便形成容积性排便。4.养成按时排便的习惯，促进排便反射形成。5.摩腹揉脐。以脐部为中心，用2~4个手指并拢，顺时针按摩肚子数分钟，每天两次。6.便秘期间，若喝牛奶量多且大便干硬，可在牛奶中加入5%的糖或加喝蜂蜜水，有利于软化大便；同时，减少牛奶的摄入量，增加辅食的量和品种。

孕期痔疮最易发作

怀孕前如患有严重的痔疮、肛裂、肛瘘等肛肠疾病，应治疗后再备孕。如未予治疗，孕期痔疮发作，孕妇不宜自行用药。因为治疗痔疮的大多数药物都是中成药，大部分都会导致堕胎或滑胎。应该以调整饮食和生活习惯等保守治疗为主，待分娩后再到医院进行根治性治疗。

为了避免孕期得痔疮或痔疮再发作，孕妈妈们要做好以下预防工作。

1.注意饮食。三餐要规律，多吃含纤维素多的新鲜蔬菜，如黄瓜、芹菜、丝瓜、白菜、菠菜等，以利于大便通畅。不要吃辛辣刺激食物，平时注意多饮水。

2.适度活动。适当的运动可以加强肠胃蠕动，对身体有益。避免久站、久坐、久蹲等单一持续的动作，多抬高双下肢平卧休息，这样可增加回流，使痔疮症状得以缓解。

3.保持大便通畅。除了每天定时排便，建议便后用温水熏洗肛门局部，保持肛门局部卫生，改善局部血液循环。若有便秘，应遵医嘱服用一些作用温和的通便药，也可以适当使用直肠黏膜保护剂（如复方角菜酸酯栓），切莫擅自用泻药，以免导致胎儿早产或影响其生长发育。

4.按摩肛门。方法是便后用热毛巾按压肛门，按顺时针和逆时针方向各按摩5分钟，可以改善肛门局部血液循环，不但可以预防痔疮的发生，还有利于痔疮的好转。

对于绞窄性痔、嵌顿痔、广泛性血栓性内痔或血栓性外痔等保守治疗无效的急性重症疾病，则可考虑给予手术治疗。但原则上手术应选取在妊娠期20周~30周，而且术前必须征得患者、家属及妇产科医师的同意，在严格监测胎心的情况下，采用创伤小、痛苦少的手术方式以消除症状为主。若术中、术后出现腹痛、阴道出血或子宫收缩加强的情况，应立即请妇产科医师会诊，及时予以处理。

老年人别拒绝开刀

随着年龄的增长，痔疮的发病概率逐渐增加。老年人消化系统功能降低，肠蠕动减弱，可因消化障碍引起痔疮，其患痔疮的比例比其他人群都高。

老年人痔疮的特点非常明显，具体包括三方面：1.很少是单纯的内痔，大多是混合痔，而且外痔部分多为皮赘样的结缔组织增生和静脉曲张。2.痔疮易加重，并发内痔脱出、嵌顿、出血及血栓等。3.老人常患有多种慢性病，如高血压、冠心病、糖尿病及慢性气管炎、脑卒中等，治疗起来非常棘手。

对患有痔疮的老年人，尤其是高龄者或伴有较严重的心脑血管疾病者，如果药物治疗尚有效，首选保守姑息疗法，可采用内服润肠化痔的中药、中成药，配合中药熏洗、外用软膏或药栓等，以免手术、麻醉等刺激危及生命，造成严重后果。

对符合手术指征、体质较好、无心脑血管等严重疾患的老年痔疮患者，如果用药效果不好，应尽早手术或注射药物，进行彻底的治疗，以免贻误或加重痔疮。对于老年患者，术前应全面检查，严格排除手术禁忌证后，方可实施手术治疗。手术应以缓解最痛苦的症状为主，不宜扩大治疗，以免增加患者痛苦。

缓解痔疮有三招

为预防和缓解痔疮，改善便秘是不容忽视的，下面推荐三个小妙招。

1.撮谷道（提肛）：每日清晨醒来和晚上睡前取平卧位，各做一次，每次60下。它是一种独特的养生术，具体做法可概括为“收、抵、提、闭、松”五字诀。

收：将臀部、大腿收紧。

抵：舌抵上腭。

提：向上收提会阴部及肛门，同时吸气。

闭：稍闭气凝神。

松：慢慢呼气，缓缓放松肛门、会阴部和全身。

2.摩腹：患者取仰卧位或半卧位，双腿稍屈曲，腹部放松，从右下腹开始向上、向左、再向下顺时针方向按摩，每天2～3次，每次60圈。

3.花椒水坐浴：取60~80粒花椒，用开水煎煮10分钟后兑入温水，水量以能没过肛门为度。先熏蒸，待温度适宜时坐浴10分钟左右，使花椒水与肛门部充分接触。