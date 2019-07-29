看吃播是想获得心理快感

阿瑞这些天老抓着手机看，他喜欢上了看吃播，看着各路大胃王在镜头里享用美食，自己就觉得特别爽快。阿瑞自己仿佛也可以闻到食物的香气，体验到食物在口腔里的口感和滋味，甚至肚子被撑圆后的幸福感。

看吃播现在成了一种流行。这不是一种生活的无聊和空虚，而是一些年轻人开始寻求生活多元化的一种心理探索。他们不满足日常生活中吃喝不愁，想要在吃喝上玩出新名堂，把看别人吃喝变成一种精神上的娱乐刺激。

那么，是什么原因让很多人沉溺于观看吃播？

首当其冲是一种替代补偿机制的作用。看别人大快朵颐，一样能体会到被食物填满胃后的踏实和自在，而自己不用担心热量过高。这可以弥补我们想要的尽情口腹之欲，弥补理智上阻止自己的失落感。

人们在看吃播时，是可以和镜头对面的博主一样，被美食刺激到大脑，脑区产生兴奋的神经冲动，形成愉悦感和莫大的心理安全感。这是一种颅内高潮，可以带给观看者巨大的心理亢奋。

其次，这是一种压力释放。当人们有了过大的压力时，为了宣泄消极情绪，甩掉心理垃圾，有些人会选择情绪性进食。但也有些人非常善于自我控制，即使在巨大的消极情绪面前，也有原则和底线需要他们坚守，不容突破。

这样的人可能会选择看别人吃东西。在此过程中，在他们的脑内，也会同样体验到食物被咀嚼的过程，咀嚼会刺激大脑神经递质多巴胺的分泌，让人产生一种积极情绪——欣快感。这种欣快感反复出现，加上不断出现的弹幕形成的热闹喧哗，可以暂时忘却个人的孤独、无助和失落。

再次，可以光明正大地窥视别人的生活。每个人都有一定的好奇心，对他人的生活细节总有或大或小的兴趣。比如我们在商场时会不自觉地打量别人的购物车，在餐厅会随意地注意隔壁桌点了什么菜，走在小区里也会情不自禁地打量邻居家的摆设，在酒店里会揣测入住男女的关系……

发布吃播视频，就是主播愿意公开部分隐私，换取社会关注度；观众也趁机了解一些别人的吃饭环境、吃相、吃饭过程和吃饭感受，满足了好奇心。观众可以拿主播和自己对比，从中找到一些心理优越感：“啊，你这么胖还吃这么多，你没救了！”“做菜的环境太差了，比我活得还惨！”“吃得又烫又快，小心搞出食道癌！”

为了让自己体验到一种控制感，很多观众还会留言给主播，点明让他们下次为自己表演“吃某种食物”，如变态辣的鸡翅、高热量的五花肉或炸鸡、活鱼活虾、毛鸡蛋甚至臭奶酪。他们期待看到主播被奇异食物虐得一脸生无可恋、恶心呕吐甚至求饶的样子。这种控制感就是一种轻微的精神虐待，通过施加厌恶刺激来逼迫别人，使得自己获得一种畸形的情绪兴奋。