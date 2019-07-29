7月27日，“章韶华自医学研究院成果发布会”在京举行。章韶华自医学研究院常务副院长陶公介绍，章韶华自医学研究院自成立以来，始终坚持章韶华院士提出的志愿医学、民众医学的道路，推广、传播自医法，帮助更多百姓懂得自我健康调理。

据介绍，章韶华自医学研究院成立于2016年12月13日，以章韶华院士的名字命名。虽然研究院成立只有短短三年的时间，但自1975年起，章韶华院士便已经带领研究团队从事自医学的研究工作。为了保障自医学的快速发展与有效推广，研究院推出自健自康微平台，为医学专家和广大民众提供学习自医理论、实践自医方法的交流平台。

陶公表示，来自王府中西医结合医院，首都医科大学宣武医院、潞河医院、天坛医院、地坛医院，解放军301医院、陆军第263医院、等诸多三甲医院的主任、专家、教授怀揣着自己多年的临床经验和学术研究成果，无偿的加入到自医学研究队伍，共同谱写自医学的未来。

会议中，首都医科大学卫生管理与教育学院博士生导师景汇泉提到，几百万年以来，人类发展史天灾与天斗，自然灾害与地斗，封建社会与人斗，现在社会不再为衣食住行发愁与己斗，因此自我管理很重要。

景汇泉介绍，她刚刚受邀参加中国高等教育出版社三方编的教材《生命的健康教育》的编写工作。这些健康基础设施建设、健康教育工作的落实，其实就是倡导人们重视自己的健康，做自己最好的医生。

章韶华研究院常务副院长单志刚分享了几个自医学理论在实际应用中的成功案例。包括通过自医学的理论，吃适当的食物减肥，通过自医学中的行走自医法和新俯卧撑法，降低血压等。他总结到，希望将自医学的研究更加理论化，将自医学的理论和实践与中医理论相结合。

发布会现场，章韶华自医学研究院聘请首都医科大学宣武医院急诊科主任医师李力卓、首都医科大学附属北京潞河医院急诊科主任李凤杰为研究院副院长，并颁发聘书。

李力卓在讲话中表示，之所以会加入这个研究院团队是因为研究院的自医理念，正好与他多年从医的观念完全吻合。他认为，对于健康首先应该做到“自知”，即知道自己，其次要做到“自解”即了解自己，进而进行“自治自调”，如果自身都不能解决，才应该寻求他治。

随后， 李凤杰也发表了讲话。他表示，自医学平台通过饮食调理、自身运动、自我情绪调整进行自我健康调理，希望通过预防的方式保证自身的健康。

“虽然研究院的科研团队已经具备了丰富的经验，并且掌握了深厚的学术底蕴，但是正如人们常说：众人拾柴火焰高。” 陶公指出，为了自医学更加快速、更加全面的发展，希望更多的医疗工作者、医学界的专家、学者参与到这项公益事业中来，在大家擅长的领域中发挥所长，在学术研究中相互补充、共同研究，一同打造自医学的未来、大众医学的未来、健康中国的未来。