要重视治理农村室内空气污染

近年来，人们对室外空气质量关注度很高，采取了一系列治理措施，取得了可喜成果。近两年的监测数据表明，在全国范围内，室外空气质量明显改善。然而，相对而言，广大民众特别是农村居民对室内空气污染及其带来的危害仍然认识不足。

人们每天有高比例时间在室内度过，仅仅解决室外空气污染问题，实际上是远远不够的。

当室内没有污染排出源的时候，室内空气主要受室外空气的影响，其影响程度超过一般人的想象。由于室内光程比较短，看到的空间比较有限，肉眼很难观察到空气的污染程度。当室外污染程度达到PM2.5浓度每立方米200到300微克的时候，看着是一片灰蒙蒙的，而室内仍然显得窗明几净。

需要指出的是，一般情况下，关闭门窗并不能阻止室内空气污染，因为一般门窗的密闭效果是很有限的，室内外空气交换仍然比较频繁，所以室外污染严重的时候，室内污染的程度其实并不低。在这种情况下，可以在室内装空气净化器，能够明显地降低室内空气的污染程度，但是成本相对会高一点。

人们很容易忽视室内污染源对健康的危害。日常生活中，室内会产生空气污染源，比如吸烟、室内装修、做饭等。经过研究分析，室内污染源主要是来自固体的燃烧，包括散煤、秸秆和薪柴等。值得注意的是，相较于城市居民，农村的室内空气污染的问题更为严重，主要原因在于大部分室内燃烧主要发生在农村。

直接来自燃烧的PM2.5导致的健康危害程度远远超过公众熟悉的甲醛和苯系物等造成的危害。目前，中国的农村，尤其是西北、西南、东北和华北地区农村，仍在大量使用原始生物质燃料或者燃煤来做饭和取暖。

根据第二次全国污染源普查的农村能源调查数据，做饭、取暖产生的PM2.5排放量占总排放的1/3，这一方面会影响室外空气质量，更直接导致室内空气质量变差。然而，广大农村地区的民众意识不到室内空气污染，认识不到其来源和对健康造成的危害。

造成这种现状的原因一方面在于缺乏相关知识和信息，导致人们对室内空气污染的关注不够；另一方面在于农村地区居民的自我健康保护意识相对薄弱。当然，从根本来说，在于当前农村地区家庭生活的能源结构。

目前，治理农村室内空气污染要相应从几个方面入手，既要大力加强相关知识的宣传普及，提高广大群众，尤其是农村民众的自我保护意识，重视室内空气污染问题，又要下大气力改善和升级农村地区的家庭能源结构，淘汰原始生物质能源的简单燃烧使用，代之以新型“绿色”高效的燃烧设备和清洁燃煤、天然气、太阳能光热、风能、干热岩能源等。

（作者为中国科学院院士、北京大学城市与环境学院教授）