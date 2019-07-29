社保覆盖面扩大增强了公众信心

人力资源和社会保障部最新发布的数据显示，截至今年6月底，全国基本养老、失业、工伤保险参保人数分别为9.47亿人、2亿人、2.45亿人，比上年底分别增加443万人、328万人、650万人；3项社会保险基金总收入2.87万亿元，总支出2.47万亿元。相关人士指出，上半年中国社会保障覆盖面进一步扩大，更多人从中受益。

“广覆盖”是我国《社会保险法》确定的基本方针之一。目前，我国基本医疗保险已经覆盖13亿多人，是覆盖面最广的保险项目，基本养老保险覆盖9.47亿人，失业、工伤保险都覆盖2亿人以上。在短短几十年里，我国社保制度越来越完善，社保覆盖面如此之广，令人赞叹。尽管如今社保“扩面”难度越来越大，但仍然在继续扩大，这种趋势值得肯定。

上半年社保覆盖面进一步扩大，是多种因素推动的结果。比如，一些地方人社部门入企业、入社区、入村居普及社保制度、宣传社保好处，促进了社保“扩面”。又如，一些地方针对社保违规企业下达整改通知书等，倒逼企业为员工办理社保。更重要的是，无论是养老金连年上涨、医保报销比例不断提高，还是相关改革为社保基金“输血”，都提升了公众对社保制度的信心。

之前部分人没有参加社保，主因是对社保制度信心不足。例如，近年来当期养老基金“入不敷出”省份在增加，以及“80后领不到养老金”等传言，都让部分人对社保制度产生了一些疑虑，担心自己今天缴社保费用后未来领不到养老金。有关方面通过及时澄清以及推出养老金中央调剂制度、国有资本充实社保基金等措施，打消了这部分人的担忧。

换言之，社保覆盖面进一步扩大，彰显公众对我国社保制度的信心在不断增强。当越来越多的职工意识到，参加社保对于个人和家庭的今天和未来具有重要保障作用，我国有多种措施确保社保制度具有可持续性，就会要求用人单位办理社保，或者择业时选择可参加社保的单位，这就会倒逼越来越多的单位参加社保。同时，社保降费增强了企业参加社保的信心。

公众与企业信心“双增强”，是社保覆盖面扩大的重要原因。随着相关改革进一步深化，还将推动社保覆盖面继续扩大，而社保覆盖面持续扩大，就有望实现“应保全保”，缴费人数增加能为社保基金提供稳定收入，同时能让全民分享社会发展成果。另外，全国社保卡持卡人数12.77亿人（普及率91.5%），不仅持卡人可享受多种便利，也便于社保管理。

目前，我国仍然有不少人没有纳入社保，比如，不少农民工、灵活就业人员等由于种种原因还没有被社保覆盖到。以网约工为例，数据显示，截至2018年7月，我国网约工人数达到7000万人，但这一庞大群体中大多数人没有参加社保，属于无劳动合同、无社会保险、无劳动保障的“三无”人员。这类群体理应成为下一步社保重点覆盖的对象。

另外，部分职工或居民虽然参加了社保，但由于个人经济压力等方面原因无奈中断了社保，即社保覆盖面虽然扩大，但部分人只是表面上被覆盖，实际上中断缴费，没有享受社保待遇。更要引起重视的问题是，一些企业社保缴纳不合规，意味着企业员工虽然被社保覆盖，但实际社保权益打了折扣，这需要采取相应措施加以防范和纠正。

继续扩大社保覆盖面，需要“两手硬”——既要通过严格落实社保降费、中央调剂金制度、国资充实社保、养老金投资等给公众和企业继续注入信心，也要以严格实施《社会保险法》处罚违规企业，以发挥教育警示作用。