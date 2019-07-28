新疆吐鲁番“火洲”沙疗受青睐

来自陕西的刘伟章与来自甘肃的祁守成又碰面了，两人从未刻意保持联系，却于相识后连续4个夏天在新疆吐鲁番市不期而遇，只因他们都热衷置身滚烫沙地，在流火七月乐享沙疗康养。

高温40℃，对于“火洲”吐鲁番来说，似乎是家常便饭，太阳在东方露头不久，市区人流量骤减，而城郊却熙熙攘攘，五颜六色的太阳伞在凯合日曼拉沙丘上不断绽放，“沙友”们的千人沙疗聚会开始了。

“夏天刚到，我的心就飞向吐鲁番了！”刘伟章告诉记者，每年为了沙疗他都要当一次“候鸟”，从家里坐火车到吐鲁番市需要30个小时，而且正逢新疆旅游旺季，往返火车票也不太好买，“但当身体埋进滚烫的沙粒，就感觉一切都值得了。”

45岁的刘伟章常年患有类风湿性关节炎，到了冬季全身肿痛难耐，8年前在亲戚的推荐下，他来到吐鲁番进行沙疗，见病痛大幅缓解，便每年夏天前来康养，从未间断。

深居亚欧大陆腹地的吐鲁番，属大陆荒漠性气候，热量丰富又极端干燥，年平均日照时数3200小时，夏季最高温度在45℃以上，沙丘表面温度可达到70℃，十分适宜沙疗。

随着人们个性化需求和消费的增长，近年来因吐鲁番“热”慕名而来的游客明显增多。

吐鲁番市文化体育和旅游局介绍，入夏以来，吐鲁番日均游客接待量超10万人次，2019年上半年游客接待量达858.76万人次，相比去年同期增长91.84%。

“沙丘上总能看见老面孔，大伙儿来自四面八方，因沙疗相识，平时不怎么联系，但遇到便很快熟络起来，互相帮忙撑伞埋沙。”刘伟章边说边用铁铲把沙子埋向一旁的祁守成。

祁守成则在事先挖好的沙坑中舒服地躺着，等待沙子铺满身体大部分区域，然后伸伸脖子大嘬一口脑袋边上的热茶水，这是他今夏来吐鲁番进行沙疗的第二周，每天在沙丘上“打卡”5小时。

随着旅游业火爆，当地开始探索“康养+旅游”新模式，不断深耕沙疗产业，不仅在凯合日曼拉沙丘边上修建沙疗中心、停车场、公共卫生间，还启动“沙疗小镇”建设项目，对沙丘附近的高昌区亚尔镇上湖村进行全面改造升级。

如今，村主干道两旁的旧民居被改建成统一风格的特色建筑，全村153户家庭式旅馆干净舒适。

“自然资源吸引人，好的服务留住人。”沙疗中心主任克然木·阿不地热木说，来沙疗中心的回头客一波接一波，中心增设特色科室为“沙友”体检诊脉，近300张床位早就被预订完了，而上湖村更火爆，每天人流量达上万人次。

上湖村一家大型家庭式旅馆老板巴吾丁·胡吉艾合买提说，随着当地康养和旅游不断融合，沙疗产业周边服务品质不断提高，村民们开始享受旅游发展的红利，“目前，我家旅馆有160多位来自全国各地的游客，月营业额约10万元，为20名村民提供了就业岗位。”