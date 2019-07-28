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二季度普惠小微贷款余额同比增22.5% 绿色信贷增长较快

2019年07月28日08:52 来源：人民网－人民日报

　　本报北京7月27日电  （记者王观）中国人民银行26日发布的2019年二季度金融机构贷款投向统计报告显示：二季度末，金融机构人民币各项贷款余额145.97万亿元，同比增长13%，增速比上季末低0.7个百分点；上半年增加9.67万亿元，同比多增6440亿元。

　　具体看，普惠小微贷款增长持续加快。二季度末，人民币普惠金融领域贷款余额16.34万亿元，同比增长16.2%，增速比上季末高1.8个百分点；上半年增加1.49万亿元，同比多增5953亿元。其中，二季度末，普惠小微贷款余额10.71万亿元，同比增长22.5%，增速比上季末高3.4个百分点；上半年增加1.22万亿元，同比多增6478亿元。

　　绿色信贷增长较快。二季度末，本外币绿色贷款余额9.47万亿元，余额比年初增长7%，折合年增长率约为13.9%，余额占同期企业及其他单位贷款的9.9%。


　　《 人民日报 》（ 2019年07月28日 01 版）

(责编：李栋、孙博洋)


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