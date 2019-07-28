上半年电信业务总量同比增25.7% 光纤端口占比稳步提升

本报北京7月27日电 （记者韩鑫）记者日前从工信部获悉：今年上半年，信息通信业平稳发展，按上年不变价计算，电信业务总量同比增长25.7%。

从业务收入来看，上半年，电信业务收入累计完成6721亿元。其中，互联网数据中心、大数据、云计算、人工智能等新业务呈快速增长态势，成为电信业务收入增长的主要拉动力。

从电信用户发展情况看，4G用户占比稳步提高。截至6月底，4G用户规模为12.3亿户，占移动电话用户的77.6%，较上年末提高3.2个百分点。百兆以上宽带用户占比稳步提升，截至6月底，百兆以上宽带用户占总用户数的77.1%，占比较上年末提高6.8个百分点。

光纤端口占比稳步提升。上半年新增光纤宽带端口3317万个，新建光缆线路187万公里，光缆线路总长度达到4546万公里，同比增长13%，保持较快增长态势。

《 人民日报 》（ 2019年07月28日 01 版）