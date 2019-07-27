7月23日是今年的大暑，此时正值三伏天，是一年中最热的时候。中医认为，大暑时节容易耗气伤阴，因此，养生保健要做好“四防”。

防凉。大暑时节，天气炎热，人体爱出汗，此时毛孔处于开放状态，阳气容易随之外泄。一旦有风寒外邪，就会乘虚而入机体，引发疾病。因此，越是炎热时，越要注意防寒凉。建议大家饮食上不可贪吃冷饮，洗澡别冲凉水澡，不要直吹空调，谨防穿堂风。尤其是患有支气管炎、慢性病的人群，此时节一旦受凉极易导致“热伤风”，容易加重或诱发疾病。

防暑。中暑是夏季的常见病，高温导致人体出汗多，大汗会耗伤津液、损伤心气，伴随而来的是气短乏力、面红口渴、心慌心悸、头痛头晕等一系列中暑的不适症状，严重者甚至可能出现昏厥休克。同时，长时间暴露在高温环境中，或长时间待在空调房里，走出室外后温差变化大，容易导致人体散热功能障碍，体温升高而引起中暑。因此，在这个容易暑热内侵的时节，建议大家平时多注意补充水分；出门注意打遮阳伞、戴遮阳帽；午后热浪最为鼎盛时，最好不要出门或缩短外出时间，有条件的情况下午休30分钟左右；运动不可强度过大，避免大汗淋漓。老年人、体弱者和需要长时间待在热日下或经常在室外工作的人群，更要做好防暑准备。

防湿。大暑湿热多雨，中医有“脾喜燥而恶湿”的说法，意思是说，湿易伤脾，临床症状常表现为食欲不振、厌食、腹胀腹泻、食积不消、四肢无力、便秘等症状，故此时节要注意顾护脾胃。建议大家夏季少吃生冷、辛辣和肥甘厚腻之品，可适当多吃一些白扁豆、薏仁等健脾祛湿的食物；也可每天坚持按揉足三里、阴陵泉等有健脾胃功效的穴位。

防火。夏季昼长夜短，炎热天气下，人们往往容易休息不好或失眠。加上有些人喜欢熬夜玩游戏、吃烧烤、喝啤酒，这些对身体的最直接影响就是引发脾胃失调、津液亏损，导致上火。因此，天热一定要注意多休息、多静心，给机体充足电量以应对酷暑天对气血的消耗。同时，饮食上尽量清淡一些，多吃新鲜果蔬，适当喝绿豆汤或用金银花、菊花泡茶喝。另外，工作生活中要注意克制情绪，不要把火气带到人际关系中。（中国中医药学会治未病专业委员会副主任委员 彭玉清）