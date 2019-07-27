三伏天，老人不妨吃点酸

受访专家：中国人民解放军火箭军特色医学中心消化内科主任医师 王瑞玲

随着年龄增长，老人消化功能变弱，味觉退化，吃什么都没滋味。对此，中国人民解放军火箭军特色医学中心消化内科主任医师王瑞玲建议老人适当吃些酸味食物，尤其在三伏天，酸味食物更有助于消化吸收，生津开胃，健脾消食。下面给老年朋友推荐5种酸味食物。

山楂。它含有脂肪分解酶，不仅可消食健胃，还能降低血清胆固醇及甘油三酯水平，舒张血管、降低血压。山楂片或新鲜山楂，一次摄入10~20克即可。消化不良且伴有“三高”的老人，在山楂新鲜上市时，每日可用2枚用水煎代茶饮，也可直接将山楂泡水喝。还可做山楂酱，将其洗干净、去籽，与冰糖同煮，放冰箱冷藏，饭后食用10~20克。

酸奶。它含有大量活性乳酸菌，能改善肠道菌群，调节机体免疫功能。酸奶的乳糖含量低于鲜奶，而乳酸含量更多，适合乳糖不耐受的老人。饮用酸奶的最佳时间是上午9点、下午3点或晚上9点。也可在早餐时和面包、煮鸡蛋等一起食用；还可制作酸奶水果沙拉。酸奶好处很多，但老人不要喝过量，以每天250~400克为宜。需注意，酸奶从冰箱取出后，不要马上饮用，应先放置半小时左右，以免对肠胃造成刺激。

酸味水果。如杏、猕猴桃、橘子、菠萝、苹果、杨梅等，都含有丰富粗纤维，咀嚼过程中可有效刺激唾液分泌。但一次不能摄入过量，杏和猕猴桃一次吃2个，橘子一次吃1个，菠萝一次吃50克，苹果一次吃40克，杨梅一次吃30克为宜。有胃溃疡或胃病的老人更不能多吃。

酸味汤。例如西红柿鸡蛋汤、酸菜鱼汤等。做汤时要少油、少盐，适当放一点鸡精、香油调味。

醋。其以米醋或陈醋为佳。在凉拌菜中放些醋，不但味道鲜美，促进食欲，还能起到杀菌消毒作用。吃带馅食物或油腻重的食物加点醋或蘸醋吃，可解油腻、助消化。在痢疾流行的夏季，适当吃点醋，能增强肠胃杀灭痢疾杆菌的能力。但食醋后要立即漱口，以免损坏牙齿，胃酸过多者不宜吃。(记者 莫 鹏)