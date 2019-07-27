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体内铁太多，皮肤易感染

2019年07月27日08:09 来源：人民网-生命时报

铁是人体不可缺少的元素之一，它主要存在于血红细胞内，在血红蛋白的生成中扮演了关键角色。血红蛋白可将氧气从肺部运送至身体各个部位，因此，补铁有助减少疲惫感，为免疫系统提供支撑，改善肌肉力量并预防贫血症发生。而近日，澳大利亚南澳大学的一项全球性研究显示，铁元素过量会导致皮肤细菌性感染的风险上升。

研究人员从英国生物样本库中提取了50万人的基因和临床数据，利用孟德尔随机化研究法分析铁元素对900种疾病的影响。结果发现，过量铁元素虽然可以减少患高胆固醇的风险，但肝病、心脏病、糖尿病及皮肤感染（如蜂窝组织炎和脓肿等）的患病概率会随之升高。相关研究报告发表在《公共科学图书馆·医学》期刊上。

遗传学家彼本·本贾明表示，铁元素是细菌生存和生长的重要营养素，这就解释了铁元素含量过高与皮肤细菌感染之间的关联性。他同时强调，在对某些病症采取铁元素干预治疗之前，医学界还需参考更多的临床数据。 （王晓雄）

(责编：聂丛笑、权娟)


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