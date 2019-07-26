据《海峡都市报》日前报道，7月21日，福建厦门市发生一起13岁女孩游泳馆内不幸溺亡的事故。当时，厦门的赖女士带着13岁女儿小严第五次去学游泳。小严的同伴游到深水区的时候，看到她弓着身子在水里，就触碰了她一下，小严没有反应。当同伴游了一圈后再次到达深水区的时候，发现小严身子还是弓在水里没有任何反应，赶忙呼救。在赖女士和张教练的帮助下，小严被打捞上来，送医抢救无效身亡，令人痛惜。

入夏以来，各地发生的溺水事故频见报端，大多源于野外戏水或游泳。而像小严这样在游泳池中不幸溺亡的，也不时可见。据报道，6月15日晚，在广东佛山，一名8岁男童在小区游泳池内溺亡，沉底了也无人察觉；而在杭州，连续3年都有孩子在小区游泳池内溺水。

很多家长也许对此感到不可思议：一般游泳池的安全设施比较齐备，有救生员甚至家长看护，为何仍会发生这样的惨剧呢？笔者认为，除了疏忽大意之外，也可能与人们对于游泳、溺水的某些误解有关。很多人想当然地认为，游泳者在觉得自己不行了的时候，会猛烈挣扎、挥舞着双手大声呼救，其实很多时候并非如此，尤其初学者在胡乱折腾中，往往没有自我呼救的机会。另外，一些人刚刚学得一点皮毛、仅能游十几米远就往深水区钻，不管在野外还是游泳池，这都是一种非常危险的行为。

暑假长沙很多游泳池向中小学生免费开放，不少小孩在家长看护下学游泳，这无疑是有利健康、安全的好现象。希望广大家长在细心看护的同时，多了解一些游泳方面的安全常识，最好是自己也掌握游泳技能。另外，任何游泳者不能盲目冒险。尤其初学者，不要以为自己学了个竞技游泳的一招半式就算学会了，就去逞能。其实，真正熟悉水性至少需要好几年的锻炼，还不能仅满足于蛙泳等四大竞技泳姿，最好还要学会一些传统泳姿，比如踩水、侧泳等，这很实用，有利于充分掌握水性，为游泳加上一把安全锁。