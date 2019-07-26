重点推动生活垃圾干湿分离

长沙市雨花区开始试点限时扔生活垃圾了。近日，该区东塘街道省人大常委会机关小区启动试点垃圾分类定时定点投放工作，这意味着，以后小区居民必须将干湿垃圾分类投放于6个固定点，且每天只有两个投放时间段。如果试点成功，还将进一步推广经验。

在长沙，推进生活垃圾干湿分离已具备良好基础。联合餐厨一期稳定运行，积累了丰富的湿垃圾处理经验，基本解决了规模餐饮行业的湿垃圾处理难题。随着二期建设顺利推进，居民家的湿垃圾正好也收上来了，两者无缝对接，就使长沙市产生的湿垃圾消纳及时，实现分得开、用得上的目标。

生活垃圾干湿分开是垃圾分类的关键一步。如果干湿不分，湿垃圾沾污到干垃圾表面，后续分拣条件会非常恶劣，不但气味难闻，干垃圾被沾染后，视觉不雅。干湿分开后，干垃圾清清爽爽，人工再去分拣，虽然成本较高，但彻底解决了生活垃圾源头不好分的问题。

湿垃圾分出来后，生物工艺前要进行粉碎之类的预处理，一些大的坚硬物，如大骨头等粉碎不了，因此不被看作湿垃圾而划入其他垃圾系列。总体看，湿垃圾处理以生物过程为主，消纳能力不是很强大，相反，对干垃圾的处理采取高温焚烧等工艺，1100度以上的高温足以让绝大多数物质灰飞烟灭。因此，只要是外表干净的，如果判断湿垃圾系统处理不了，归到干垃圾系列，提高等级处理是安全的。

干湿分开后，干垃圾还要细分，从而发掘其资源价值。谁来承担这项细分职能？小区物业、环卫部门、第三方公司、公民个人等都是合适选择。干垃圾细分能产生一定的经济利益，工作环境也不太恶劣，谁能保证细分效果，择优确定。 长沙市主推生活垃圾干湿分离是切合现阶段居民素质的。随着习惯的养成，提倡将干垃圾在家里细分，这样可少购买服务，降低财政投入。当务之急是加强下游配套设施建设，确保分了类的垃圾用得好。

用好生活垃圾需要高科技，但分好生活垃圾主要有赖于居民素质的提高和习惯的培养，如果将分类设施建设好了，引导居民按类投放有个磨合过程，但最后应都能接受。每天多花个五分钟，环境就此变得美丽起来，何乐而不为。