首届“人民优选-最受员工欢迎品牌”公益活动启动会暨2019上海企业福利采购供需见面会在沪举行

7月26日，首届“人民优选-最受员工欢迎品牌”公益活动启动会暨2019上海企业福利采购供需见面会在上海世贸商城七楼金色大厅举行。本次上海站供需见面会活动由人民网、上海市总工会指导，人民网上海频道、人民健康网络有限公司、中智关爱通（上海）科技股份有限公司主办，上海市企业服务云支持。

如何推进供给侧改革、促进经济结构转型？“降本增效”成为各个企业的着眼点。本次活动以“不忘初心，阳光采购，优品优选，员工满意”为主题，通过建立一个集展示、交流、交易为一体的平台，实现“人民优选”候选品牌与企业福利的供需对接，推动企业福利的“阳光采购、优品优选、惠企惠民”，促进供需双方关注绿色环保、原产地开发、消费扶贫，孵化工匠产品并鼓励供应商持续提升品质。本次活动依托互联网+服务平台，帮助企业在细碎的福利采购过程中降本增效，切实服务广大职工群众日益增长的美好生活需要，也为企业福利阳光采购体系的建立起到先行先试的示范作用。

人民健康总经理万世成现场解读“人民优选”平台的价值和意义，他表示，“人民优选”平台是积极响应国家消费扶贫、消费升级的号召，在中央和国家机关工委、人民日报社、农业农村部和国务院扶贫办共同指导下，由人民网·人民健康面向大健康、大食品、大快消等民生服务领域规划打造的重要传播、服务和合作平台。希望通过2019“人民优选——最受员工欢迎品牌”公益活动，能够挖掘出一批优质的、有潜力的、受到职工和消费者青睐的人民优选产品，真正实现好产品、人民选，好产品、人民享。也希望人民优选平台，通过本次活动开启单位福利采购的新模式，为全国各地的企业提供优质服务。

上海市总工会张得志副主席表示，本次活动是“互联网＋职工服务”模式的又一次探索和实践，而且响应了扶贫攻坚的号召，以消费扶贫的方式带动贫困地区的发展。他希望“人民优选”在达到企业和职工供需双赢的同时，切实发挥公益的作用。他还谈到，各级工会必须进一步提升责任意识，不断推动职工福利制度的完善。

上海市经济和信息化委员会副巡视员、系统工会汪羽主任肯定了“人民优选—最受员工欢迎品牌”评选活动在利用信息化、“互联网+”手段，牵手会员职工和名优名品企业，在关心员工福利、促进企业产品进步领域作出的有益探索。他认为信息透明的阳光采购模式让员工对福利的感知度更高，还可以帮助企业在福利采购上科学决策、更加合理的配置资源。

国务院国有资产监督管理委员会研究中心吕汉阳处长在致辞中表示，员工福利是劳动者权益的重要体现，于法有据；良性的员工福利体系是正向激励、人尽其才的有效工具，是实现企业、员工和国家有机互促的分配模式。这一便利化、一站式福利采购平台实现供需双方对接，全程保障阳光采购落地生根。他还总结到，只有各位企业员工代表选出来的产品和品牌才是真正的“人民优选－最受员工欢迎的品牌”。

中智关爱通（上海）科技股份有限公司总经理潘军指出，“阳光采购战略”在国有企业主营生产业务层面已有成效，但在员工福利采购的体系化建设还需要加强。为此，关爱通通过体系化的采购运作、品质认证与管理体系、供应链优化、“互联网+员工服务”能力等，让员工对福利的感知度更高、获得感更强。他希望在各界的共同努力下，“人民优选—最受员工欢迎品牌”成为助力国企福利采购规范化、提升员工幸福指数的有效途径。

在启动仪式之后，十位供应商代表在现场进行签约。中国石油上海公司副总经理、工会主席王建军、光明食品国际有限公司运营总监高长虎、上海闽龙实业有限公司董事长任长艳作为供应商代表发言。

当天下午，百余家候选品牌企业在线下展台进行产品展销。