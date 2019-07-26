热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

出现痴呆症状怎么办？专家称戴助听器可有效缓解！

李亚茹

2019年07月26日13:29 来源：环球网

听力衰退被认为是痴呆症的危险征兆。据法国健康杂志《TOPSANTE》近日报道，英国埃克塞特大学的研究人员发现，佩戴助听器有助于保护认知功能。

听觉障碍会影响记忆力。法国国家健康与医学研究院发表在《美国老年医学会杂志》的一项研究在2015年强调了二者的关系，同时指出了佩戴助听器可缓解这种认知功能衰退。来自英国埃克塞特大学和伦敦国王学院的一个研究团队也证实了助听器在帮助听力衰退患者预防痴呆风险方面的作用。

该研究团队针对2.5万例年龄50岁的听觉障碍患者进行了一项研究，其中一部分佩戴助听器的调查对象在两年中接受了年度认知测试。该团队在美国洛杉矶举行的阿尔茨海默症协会国际会议上展示了他们的初步成果。

结果表明，在评估工作记忆力和注意力的测试中，佩戴助听器改善听力的调查对象比没有佩戴者表现得更出色。研究人员称，前者的反应时间也较短，这意味着其注意力集中能力更好。

研究员之一的克莱夫 巴拉德(Clive Ballard)教授称，虽然这些研究结果并未证明佩戴助听器足以预防痴呆症，但是它可以帮助大脑保持警惕。如果在生活中这样做的话就可以将痴呆症的风险降低13。埃克塞特大学研究主任安妮 科贝特(Anne Corbett)也称，佩戴助听器有助于保护大脑。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn