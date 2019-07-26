出现痴呆症状怎么办？专家称戴助听器可有效缓解！

听力衰退被认为是痴呆症的危险征兆。据法国健康杂志《TOPSANTE》近日报道，英国埃克塞特大学的研究人员发现，佩戴助听器有助于保护认知功能。

听觉障碍会影响记忆力。法国国家健康与医学研究院发表在《美国老年医学会杂志》的一项研究在2015年强调了二者的关系，同时指出了佩戴助听器可缓解这种认知功能衰退。来自英国埃克塞特大学和伦敦国王学院的一个研究团队也证实了助听器在帮助听力衰退患者预防痴呆风险方面的作用。

该研究团队针对2.5万例年龄50岁的听觉障碍患者进行了一项研究，其中一部分佩戴助听器的调查对象在两年中接受了年度认知测试。该团队在美国洛杉矶举行的阿尔茨海默症协会国际会议上展示了他们的初步成果。

结果表明，在评估工作记忆力和注意力的测试中，佩戴助听器改善听力的调查对象比没有佩戴者表现得更出色。研究人员称，前者的反应时间也较短，这意味着其注意力集中能力更好。

研究员之一的克莱夫 巴拉德(Clive Ballard)教授称，虽然这些研究结果并未证明佩戴助听器足以预防痴呆症，但是它可以帮助大脑保持警惕。如果在生活中这样做的话就可以将痴呆症的风险降低13。埃克塞特大学研究主任安妮 科贝特(Anne Corbett)也称，佩戴助听器有助于保护大脑。