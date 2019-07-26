科技支撑，创新驱动，突破升级构建大健康生态圈

对于新时代健康产业（集团）有限公司（以下简称：新时代健康产业集团）来说，创新就是用永不服输的勇气和胆识战胜残酷的市场挑战与考验，确保企业的永续发展；创新也是钻研高精尖技术，打造“国珍”、“香兰阁”、“竹珍”三大品牌、一百多款产品百花齐放的产业格局；创新更是秉承“顺势而为、乘势而上”的经营哲学，顺利完成起步、转型、改制等关键的历史节点，实现国有资产几何式倍增，走出新时代特色的发展之路。

从1995年成立至今，新时代健康产业集团把当年单一的松花粉项目发展成健康大产业，为近千万消费者送去了健康，让三百多万销售员从容创业，把当年只有五十多人的车间小厂，打造成现在资产规模数十亿元、年销售额近百亿元的大型产业集团。这是新时代健康产业集团的创新成果。

坚持科技创新，强化对企业发展的支撑

“科技是第一生产力”，面对新一轮科技革命带来的新兴产业和前沿技术竞争，企业必须加快创新步伐、优化创新机制，借助产学研融合发展之力，全面提升技术水平和科研攻关能力，将创新链、产业链、市场需求有机衔接，形成企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的科技创新体系，以强化对企业发展的支撑。新时代健康产业集团对研发规划、产品开发、科技发展一直十分重视，始终致力于开发更多的健康产品、拓展更广的健康经营领域，提供更高水平的健康服务和管理，以最终实现“成为富有竞争力的国际一流大健康生态圈引领者”的目标。

坚持营销创新，保持企业竞争的优势

新时代健康产业集团围绕客户需求，大力推进品牌、渠道、服务等方面的营销升级与创新，形成了“以文化为引领，以知识为促进，以特色活动为载体，以健康生活方式为抓手”的复合型特色营销体系，形成了差异化的核心竞争优势，对业绩提升、市场开拓、团队建设、未来发展发挥着重要的作用。

新时代健康产业集团在发展中不断强化市场经济观念，持续完善市场营销的顶层设计，从源头上对市场发展进行精准把握，根据具体情况进行灵活调整，实现市场资源的有效整合与平衡，激发市场活力，通过打造特色市场活动，用情感和情怀去激发团队工作的激情，从根本上为业绩持续、快速的提升和市场的良性发展提供了强大的推动力和坚实的保障。

坚持文化创新，增强企业发展的活力

新时代健康产业集团坚持企业文化的引领作用，把文化融入企业的各项工作中，使其发挥凝心聚力、强基固本的作用，为促进企业各项事业的蓬勃发展提供了强大的内驱力。在准确把握中国国情与行业特点，继承和发扬中华传统文化精髓的基础上，新时代健康产业集团对企业长期积累形成的文化基因与时代特点进行了高度融合与提炼，形成了包含核心理念、专项理念、行为规范三个层面的 “大任﹒国珍”文化理念体系。这是企业上下共同创造并遵守的做事原则、价值追求和精神信仰，具有鲜明的时代特色和央企责任感。

坚持机制和模式创新，创造更高价值

新时代健康产业集团创新升级商业模式，建设国珍社区借助现有用户、渠道以及品牌资源，通过设计适合的产品和服务进行引流，完善社区主题和运营，通过有效的电商策略带来商业转化，打造形成完整的闭环商业生态圈，奠定面向未来的核心竞争优势。

新时代健康产业集团通过搭建专业化、便利化的“双创”平台，丰富与完善创新活动管理模式，提供办公资源和配套资金，建立人才引入机制、成果转化机制、协同创新机制等完善的“双创”管理机制，促进全员创业创新；通过制定科技管理办法和创新奖励办法，加大对科技与创新行为和成果的奖励，提升员工创业创新的积极性。

24年来，新时代健康产业集团从企业实际出发，不断学习新知识，拓展新思路，运用新方法，形成新成果，体现新优势，持续推进公司在各个领域的优化升级，使企业在激烈的市场竞争中保持了优势地位。企业在创新发展中锻造出了一支专业化的创新人才队伍，搭建了起先进的创新体系，拥有了一批企业独有、行业领先的核心技术，也具备了全面创新、持续创新的能力与实力。新时代健康产业集团的发展实践已经充分证明：坚持创新发展就是要以科技为支撑，以创新为驱动，立足健康产业，奉献优质健康产品和健康服务，在造福人类健康、提升人们生活质量和生命品质的过程中不断创造更大价值，做出卓越贡献。

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