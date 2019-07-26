初心勾线，匠心施彩，精益求精夯实国民健康之基

新时代健康产业集团的前身是烟台新时代天然营养品有限责任公司，诞生于“军转民”浪潮中，从国防工业领域跨界到健康产业领域，他们的使命也从保家卫国变成了守护国民健康。

“用军工的标准和要求来做产品”是新时代健康产业集团始终的坚持。企业建立起严格的食品安全保障体系和质量管理体系，食品安全的管控从产品的研发就已开始，再到原材料的种植采收，产品的生产、质检、储运、销售和服务，每一步都层层防护、严格把控，并且确保每批产品均可追溯。通过贯穿全流程的产品质量管控，新时代健康产业集团切实做好对每件产品负责，让消费者真正用得舒心、吃得安心。

为了严格管控入厂产品原料的质量，新时代健康产业集团严格制定《供应商管理办法》，细化对供应商的考核与审查，完善对供应商的管理，并制定了严于国标和行标的企业标准加强对原料的检测和把控力度。原料进厂时均须批批检验，对功效成分指标、营养学指标、卫生学指标，甚至包装袋和标识等都要进行严格有效的评定，符合质量标准方可入库。除此之外，新时代健康产业集团还直接参与相关国标和行标的制定，将企业多年积累的生产、品控的经验和标准，先进设备、研究数据和成果贡献出来，为规范和促进行业的发展、提升行业相关技术、保护消费者的利益做出了不懈努力。截止目前，新时代健康产业集团已经先后参与了《松花粉》行业标准、《亚麻籽油》国家标准、《玛咖粉》行业标准、《干制蛹虫草》行业标准等8项标准的制定。

本着“质量就是生命”的原则，新时代健康产业集团对品质的要求精益求精。除了理化、微生物等一般性指标的检测外，新时代健康产业集团出品的产品还需要经过另一项严格的检测。2013年，新时代健康产业集团的另一个实验室也通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可——综合性感官实验室。对于一些重要的产品，新时代健康产业集团已经运用到DNA指纹图谱检测技术来控制产品的质量，在进行理化、微生物、感官检测的同时，还要进行DNA检测，以此来控制原料的产地、树种、加工工艺等，只要产地、工艺等有一点变化，一经检测就能及时获知，对原料进行相应的处理。

除了硬核的检测中心、检测设备和系统作后盾，新时代健康产业集团还先后通过GMP、HACCP、ISO9001、ISO14001、出口食品卫生注册等多项体系的认证，建立起“全供应链质量管控模式”，将标准、卫生、环保、工人健康保障进行一体化管理，从根本上保证了产品的质量与安全。“全供应链质量管控模式”简单的说就是把产品质量安全贯穿到产品设计、供应商管理、生产加工、物流配送、顾客服务等整个供应环节，通过构建科学严谨的全供应链质量管理体系，与合作伙伴共同构建质量责任共同体，以保证产品的品质。为了更好地应用这一管控模式，新时代健康产业集团专门成立的“安全质量体系建设小组”，以确保全链条的质量保障体系、全覆盖的质量管理体系、全视角的质量检测、全方位的质量风险防控、全过程的质量追溯的实施落地。

全链条的质量保障体系

生产基地通过了保健食品GMP认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO9001 质量管理体系认证、HACCP食品安全管理体系认证、OHSAS18001 职业安全健康体系认证和出口食品生产企业备案证明，形成了完整的产品质量保证体系，将标准、卫生、环保、工人健康保障进行一体化管理，实现了对产品品质的全方位把控。

全覆盖的质量管理标准

编制产品质量管理手册，明确36 个一级管理事项、160 余项管理内容、119 个质量控制点、110 个卫生控制点，管理标准覆盖生产管理、质量管理、工艺技术管理、设备管理、安全环境管理等20 个关键领域，包含原辅料、中间品、成品、包装材料及新产品样品检验等所有环节。

全视角的质量检测

新时代健康产业集团实验室配备专业的仪器设备和检测人员，依据CNAS-CL01：2006《检测和校准实验室能力认可准则》建立实验室质量管理体系，体系文件覆盖主要检测领域和技术方法，能够为实施内部质量控制、保障体系正常运作提供专业、全面的检测支持。

全方位的质量风险防控

生产中采用统计过程分析（SPC）、QAS 检验系统、防错技术等工具和手段查漏补缺，配备国际先进的金属探测器、异物探测器，有效防止产品中异物问题的产生，实现了技术防错与硬件堵漏双管齐下的无缝式管理衔接。

全过程的质量追溯

产品按批次管理，每批产品批号均由当批工艺处方给定，整批产品所用原辅料、过程控制、各工序生产时间、现场环境等信息均在批生产记录中记录，产品全程可追溯。为了有效追踪产品的质量，这个全过程质量追溯体系被设计成“原料-产品-市场”的双向追溯体系，以确保整个生产经营活动始终处于有效的监控之中。

保证产品质量，说到底其实就是“责任心”三个字。先进的设备、精密的仪器、严格的管理，都需要通过“人”才能发挥最大效用。一位巡检员每天上上下下要走几万步，每个人柜子里都是满满的质检记录。一位质检员说到：“我们的巡检员最不环保，是公司的“碎纸机”、“费鞋篓”，不过他们也是全公司身材最好的人。”每一次巡检，都是一次练习。很多巡检员都跟随公司十几年的老员工，日复一日、年复一年，他们很多都“身怀绝技”，有的练就出火眼金睛，上百片片剂产品放在一起，一眼就能分辨出哪片不一样；有的人一闻空气中的味道，就知道消毒的次数；尤其是那些千挑万选的感官评价员，他们甚至能尝出十万分之三的酸味溶液，相当于0.3克柠檬酸加入到10公斤水中的酸度，熟能生巧的背后是精益求精的态度和一丝不苟的责任心。正如一位生产一线的工人说的那样：“我们虽然是生产工人，但我们人人也都是质检员。”

新时代健康产业集团多年来用责任心、诚心、细心认真对待产品生产的每一个细节，匠心打造每一款健康产品。以初心勾线，以匠心施彩，新时代健康产业集团用精益求精的态度肩负起守护国民健康的重任，用始终不变的初心与坚持，创造了健康产业的“中国速度”，也打造出健康产业的“中国质量”。

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