构建医院运行新机制，江西发布公立医院改革成绩单

7月23日，国家卫生健康委员会在江西省南昌市召开例行新闻发布会，介绍江西省在推进公立医院综合改革、建立健全现代医院管理制度、构建整合型医疗卫生服务体系等方面的经验做法。国家卫生健康委宣传司新闻网络处处长刘哲峰主持本次会议，国家卫生健康委体改司一级巡视员朱洪彪、江西省卫生健康委党组书记丁晓群、赣州市人民政府副市长郭素芳、丰城市人民政府市长江伟斌出席会议并讲话，南昌大学第一附属医院院长张伟、南昌市洪都中医院院长邱慈桂出席会议。

左一：国家卫生健康委宣传司新闻网络处处长刘哲峰，左二：赣州市人民政府副市长郭素芳，左三：国家卫生健康委体改司一级巡视员朱洪彪，右二：江西省卫生健康委党组书记丁晓群，右一：丰城市人民政府市长江伟斌

自2015年国家层面开展公立医院综合改革效果评价以来，江西省连续四年考核成绩位居全国第一方阵。国家卫生健康委体改司一级巡视员朱洪彪巡视员评价江西医改：“在统筹推进医疗价格、药品流通、人事薪酬、医保支付等重点领域改革进行了积极探索，取得了明显成效。”

综合性医疗服务价格改革，破除以药补医

党的十九大报告提出，全面取消以药养医，健全药品供应保障制度。本网从会上获悉，取消药品加成，减轻了患者负担，但也一定程度上增加了医院压力。在此次改革中，江西以综合性医疗服务价格改革为杠杆，巩固破除以药补医改革成果。

“全省公立医院总体补偿率超过100%” 江西省卫生健康委党组书记丁晓群书记表示，取消药品加成后，江西按20%计算药品综合加成率，全部通过调价和增加财政投入补偿，对补偿有缺口的部分医院实行财政兜底。以赣州市为例，市本级财政每年安排市属公立医院改革发展资金1.5亿元左右，各县（市、区）财政根据自身财力，分别设立500万—8000万元不等的公立医院改革发展专项资金。南昌大学第一附属医院提供的医改数据显示“药占比和耗占比分别下降1.16%和6.5%”。据国家卫生健康委体改司一级巡视员朱洪彪介绍，2018年，江西省全省公立医院财政补助收入占总支出的比例提高到13.2%，医疗服务收入占比提升到31.5%。

同时，江西还建立了医疗服务价格动态调整机制，将医疗服务价格调整权下放到设区市和部分县。各地将药品耗材降价腾出的空间主要用于调价，明确新增医疗服务价格项目3个月内完成审核并公布结果。丁晓群书记介绍，“全省所有设区市均已完成两轮以上的综合性医疗服务价格调整工作。分两批公布特需医疗服务项目131项，由医院自主定价。”另一方面，江西还完善了价格调整衔接机制。完善定价过程中公众参与、专家论证制度，各地调价方案实行报备管理，所有调整的医疗服务项目均按规定纳入医保报销。南昌市洪都中医院医改材料中记录：“药品价格、大型医用设备检查治疗和检验等费用下降，体现医务人员技术劳务价值的诊疗、手术、护理、床位、康复和中医等医疗项目价格有所上升，医疗服务收入占比，较医改前提高了10.3%，患者总体就医负担不增加”。南昌市洪都中医院院长邱慈桂介绍，“医改对这类技术进行小幅提价，是对传统中医特色技术的传承保护方式之一，也是对医生劳动价值的尊重”。

优化资源配置，建设医疗联合体

“县域医疗水平与省级相比还存在差距”，丰城市人民政府市长江伟斌坦言。《江西省人民政府办公厅关于推进医疗联合体建设和发展实施意见》（赣府厅发〔2017〕42号）中曾提到，要重点建立城市医疗集团、县域医疗共同体、跨区域专科联盟、边远贫困地区远程医疗协作网等多种形式的医联体。

“我们把乡镇卫生院变成县医院的一部分，最大限度调动县医院支持乡镇卫生院发展的积极性”，江伟斌市长继续介绍，丰城市按照“人财物”统一管理的思路，组建了人民医院和中医院两个“医共体健康集团”，在单位性质、服务职能、政府投入“三个不变”的基础上，做到行政管理、资金核算、业务开展、药械采购、绩效考核“五个统一”。同时以医保支付改革为抓手，在医共体内部建立合理的利益分配机制。丰城市实行“按人头总额预付、结余留用、合理超支分担”的医保支付改革。医保提取风险金和结余资金后，再提取5%作为考核奖惩基金，每季度按人头总额预付给两个医共体，由医共体进行结算。“建立医共体三级考核机制后，对医共体内医保结余资金，按县乡村6:3:1比例分配，调动了各方主动控费的积极性。”江伟斌市长补充道。

南昌大学第一附属医院则以医联体为载体，立足公立医院公益性，帮助提高省内医疗技术水平。根据基层实际提出的需求，南大一附院采取“252”长期驻点式帮扶，即派驻2名具备副高以上职称、博士学历的临床骨干担任执行院长和副院长全面参与被托管医院的内部管理，派遣3-5名临床专家参与科室建设，派遣2名护理人员提升护理质量。为保障驻点人员“下得去”，所有下派院长上“半级”，下派医务人员提“薪资”。同时，南大一附院通过现代信息技术，开展远程会诊、手术转播，方便与基层医院的沟通和指导。对于基层医院一些不方便转诊的急重症患者，还能及时给予远程视频指导诊疗。南昌大学第一附属医院副院长陈志平向人民健康介绍，“通过专科联盟+远程医疗协作网的模式，遇到工作上的疑问，基层医师还能通过移动端，点对点地对南大附医院相关科室专家进行咨询”。除此之外，南大一附院每日早课的学习和晚会的讨论，也通过远程系统向其它医院开放。

南昌大学第一附属医院消化科正在进行远程医疗会诊

有温度的改革，提高医务人员待遇

“2018年，江西省公立医院人员支出占业务支出的比例达到37%，同比提高1.7个百分点。”朱洪彪巡视员公布的数据显示，江西省公立医院在职职工人均工资性收入近三年年均增长12%。“要注重待遇留人、前景引人、环境暖人”，丁晓群书记在会上强调，江西积极落实“两个允许”政策，明确县级公立医院收支结余的50%用于事业发展，50%用于人员奖励。在城市公立医院探索实行主要负责人和总会计师目标年薪制，所需资金由同级财政负担；按照服务人口核定公立医院床位，按床位数核定岗位数，按岗位数核定职称数，床位与岗位比例为1:1.3－1.7，拓展医务人员职业发展空间；同时，实现医疗纠纷预防与处理省级地方立法，建立医疗纠纷全程法治参与体系、指导体系和服务体系，依法治理医疗纠纷。

“让付出辛勤劳动的广大医务人员获得合理、合法、体面的收入”，赣州市人民政府副市长郭素芳表示，赣州市根据全市经济发展、财政状况、医疗机构服务特点以及服务质量等因素，结合医、护、技、药、管等不同岗位职责要求，建立了完善以绩效为基础、以考核为依据、符合公立医院特点的薪酬总量管理办法。在核定医院薪酬总量时，赣州市将编外人员纳入核定范围，建立编内编外人员同岗同酬同待遇的全员岗位薪酬制度；在核定的薪酬总量内由医院自主分配，向关键岗位和紧缺岗位、高风险、高强度岗位、高层次人才倾斜，体现多劳多得、优绩效优酬；院长和总会计师年薪制方面，确定了市直7家医院院长和总会计师目标年薪，实行“一院一定”，其年薪与职责履行、社会满意度、成本控制、运行绩效、财务管理等考核指标挂钩。据郭素芳副市长介绍，2018年，市属公立医院医务人员薪酬水平达全市事业单位平均水平的2.7倍，医务人员人均年收入水平比2017年提高22.6%。

算好民生帐，增强群众改革获得感

“希望医院像会客厅一样，给群众一种踏实感、安全感”，提到改善群众就医体验时丁晓群书记如此介绍。南大一附院已经推行了智慧医院系统，利用信息化手段优化诊疗流程。通过“赣服通”使用电子社保卡，患者在网上就可以直接完成预约、挂号，建卡、缴费、查询和医保支付，也可以通过微信、支付宝扫一扫，自助缴费，只有在就诊和检查时需要与医生面对面，其余所有流程都可以用手机一键解决、无需排队。南大一附院还设有电子就诊卡、床旁结算、检查预约平台，南昌大学第一附属医院院长张伟表示通过该系统可以“让患者真正少排队、少跑路，让数据多跑路”。

南昌大学第一附属医院一站式服务系统，可以通过唯一固定二维码为患者建立健康档案

对于“看病难，看病贵”问题，江西合理规划布局医疗资源，把符合规划作为落实政府办医责任的前置条件，将区域公立医院床位设置指标分解到辖区内单体医疗机构，建立公立医院床位规模分级备案和公示制度；同时还实施了新一轮的药品集中采购，全省统一双信封招标的944个品种平均降价23.6%；开展抗癌药省级集中采购，235个品种平均降价9.3%。而针对贫困人口，政府还将出资为其购买商业补充保险，把住院费用个人自付比例控制在10%左右，并先后对贫困家庭儿童先心病等10种大病实行免费救治，对食道癌等20种大病实行集中救治或专项救治，累计救治130余万例。

在初步建立新的运行机制后，公立医院改革进入到建立健全现代医院管理制度新阶段。“改革还在进行中”，丁晓群书记表示，将“坚持问题和目标双导向，强化医疗、医保、医药联动改革，进一步缓解群众的看病贵、看病难问题”。（王政）