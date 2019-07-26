骨肿瘤致瘫痪 及时治疗能恢复

一年半以前，22岁的湛江姑娘小林胸背部疼痛不适，被诊断为胸椎恶性肿瘤，很快就发展到下肢截瘫，完全没有知觉。南方医科大学附属第三医院骨肿瘤科主任李浩淼教授接诊时，这位年轻姑娘已经截瘫两个多月。如今，一年多过去了，小林却发来视频，告诉医生自己可以靠助行器走路了。7月22日，小林回医院复诊，果然扶着助行器在医生办公室走了几圈，“我是躺着进来的，当时想就算手术能保命，估计余生也只能在床上躺着了，没想到还能重新站起来，好开心。”小林说。

据介绍，2017年开始，小林就出现了胸背痛且逐渐加重，2018年初开始出现双下肢乏力，慢慢地发展为下肢截瘫且大小便失禁，在当地医院查出胸椎恶性肿瘤，当地医院建议立即进行神经减压手术。

当年春节，小林转诊到南医三院，李浩淼却不认同这个治疗方案。李浩淼说，穿刺活检显示，小林患的是一种低度恶性肿瘤——骨巨细胞瘤，这种细胞瘤的血供非常丰富，如果贸然减压和做肿瘤刮除，不仅在手术过程中出血量非常大，而且容易导致肿瘤残留复发。

李浩淼制订了新的治疗方案——先用药物控制小林体内肿瘤的生长，降低术中肿瘤破裂残留的几率，然后再进行手术。2018年3月20日，李浩淼主刀，将小林胸椎第9到第11三节受侵蚀的椎体整体切除，然后在尽可能不损伤血管神经的前提下将附近受牵连的组织全部清理干净，再将量身定做的3D打印钛金属人工假体置入缺损的胸椎位置，让小林的脊椎支撑强度被有效保留，神经压迫解除，为恢复双腿行走能力创造了机会。术后十几天，小林的下肢就开始恢复知觉，术后半年开始下地站立，慢慢地扶着助行器开始行走。

李浩淼介绍，因外伤造成的脊柱神经断裂、损伤或者长期的脊柱神经根受压导致的瘫痪，治疗效果确实往往不如人意，这类患者很难恢复下肢知觉，站立和行走更是遥不可及。但是，因骨肿瘤压迫脊髓造成的瘫痪则有较大的希望恢复下肢功能。根据近年50多例患者的术后随访可以发现，骨肿瘤导致瘫痪的患者如果及时（瘫痪时间在一个月左右）确诊且接受手术治疗，肿瘤切除干净不复发，下肢功能都得到了不同程度的恢复。