唠唠叨叨，可能是孤独

受访专家：中国老年学学会老年心理专业委员会秘书长 杨 萍

上了年纪的人，常常有各种各样、根深蒂固的性格。这些不同脾性,不仅影响老人对事物的看法和处世之道,而且对个人的身心健康及寿命也紧密相关。

兴趣太多。邓阿姨由于提前退休，曾一度很消沉，后来通过朋友和家人鼓励，打算把年轻时喜欢但没时间坚持的爱好全部拾起来。舞蹈班、模特班、游泳班、书画班，周末还参加爬山队……邓阿姨几乎是一刻不闲地为自己找“活”干，感觉比上班都累，时间一长，身体就出了问题。中国老年学学会老年心理专业委员会秘书长杨萍建议，这种类型的老人首先要学会筛选，挑出最喜欢的1~2个兴趣发展，确保自己的精力可以完成且坚持下去。

经常抬杠。刘先生在邻里聊天时就爱和人抬杠，尤其在与儿女、孙辈的交流中更显严重。心理学家认为，人的言论与心理和生理有密切关系，老年人退休后，直接参与的事少，视野有局限，知识又陈旧，为增加注意力，只好借助话语寻求心理平衡。杨萍建议这类老人尽量保持心态平和，学会调节自己的情绪。此外，子女也要避免和老人发生正面冲突，如果意见不统一，就不要继续纠缠，学会转移老人注意力。

唠唠叨叨。很多人上了年纪后，就变得爱唠叨了，说话重复啰嗦，做事也不利落。杨萍指出，当老人变得婆婆妈妈，家人首先要排除是否由于生理原因导致。如果老人突然出现说话内容重复、杂乱无章，甚至答非所问、离题千里，或经常自言自语、丧失阅读能力，很可能是老年痴呆早期症状。老人唠叨一般并非心理问题，无需找心理医生。年纪大了，容易感到孤独，晚辈应尽量给予理解，不要动辄指责，不然会造成家庭气氛紧张，影响和睦。

好为人师。有些老人认为经验至上，习惯性地好为人师。这主要是因为他们曾经是知识占有的优势群体，积聚了数十年治学处世经验。杨萍建议此类老人调整心态，向年轻人敞开心扉，积极吸收新鲜知识。同时，也建议此类老人多参加社区活动，真正成为某项特长的老师，让一技之长得到施展。（记者 高嘉悦）