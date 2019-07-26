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养猫，焦虑少记忆好

2019年07月26日06:36 来源：人民网-生命时报

中国北方老年病学会理事 朱丽丽

生活中，猫咪是不少老年朋友的好陪伴。近日，英国国家健康和保健医学研究所发文章，建议患有老痴的人群多养猫，和猫咪一起玩，能刺激大脑，唤醒珍贵记忆，减缓记忆衰减。不仅如此，养猫还有很多其他好处。

研究发现，与猫咪一起生活的老人在精神上、情感上和身体上都感觉更好。当猫咪蜷缩在膝盖上并发出咕噜声，这种满足感有助于治愈身心。老人养猫，可减少焦虑、抑郁和孤独感。在喂猫、逗猫、铲屎等日常工作中，老人能保持充分的活动，提高生活能力。猫咪是相对低维护型的家庭宠物，不需到户外解决排便问题，也不需出去遛弯，不会给老人加重负担。它们恬静温顺，能对周围环境保持敏锐反应。它们毛茸茸的皮毛为老人提供触觉享受。

尽管小猫很可爱，但老人更适合养成年猫。因为成年猫稳重，过了爱玩的年纪，已经具备稳定的个性。并且成年猫的身体素质及抵抗力都比小猫强，适合老人饲养。推荐的品种有波斯猫、英国短毛猫、俄罗斯蓝猫、异国短毛猫，它们性格温顺，便于照顾。

还需提醒的是，不是所有老人都能养猫。常年卧病在床、非常爱干净、对猫毛过敏、有心脏病和记忆力不好的老人，可能不适合养猫。▲

(责编：李轶群、杨迪)


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