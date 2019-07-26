饮食治疗贯穿糖尿病病程

国家老年医学中心、北京医院内分泌科主任医师 郭立新 王晓霞 □主治医师 张献博

糖尿病患者的饮食治疗是贯穿整个病程的主要方式之一。饮食治疗应严格和长期执行。1型糖尿病患者在配合胰岛素治疗的同时，合适的总热量、食物成分、规律的餐次是基础，有利于控制高血糖和防止低血糖。2型糖尿病患者尤其是超重、肥胖者，饮食治疗有利于控制体重，改善脂代谢紊乱、高血压和胰岛素抵抗，还可减少降糖药物的用量。

控制饮食绝不意味着尽量少吃。因为长期饥饿、热量不足会导致机体自身消耗，不仅出现消瘦、抵抗力减弱，而且加重糖尿病。不推荐2型糖尿病患者长期接受极低能量(小于800千卡/天)的营养治疗。

具体的饮食计划应该遵循以下步骤：

1.制定每日总热量：根据性别、年龄和身高及理想体重，参考原来的生活习惯，计算每日所需总热量。

2.合理分配营养素的热量：糖类摄入应占总热量的50%~65%，每日主食平均4~6两；脂肪摄入严格控制在总热量的20%~30%内，饱和脂肪酸（多含于畜肉中）摄入量不应超总能量的7%，减少糕点、动物内脏等食物的摄入；有高胆固醇血症的患者，还应限制胆固醇摄入量（小于300毫克/天），忌食蛋黄、动物内脏和奶酪等；一般糖尿病患者如没有肾病或特殊需要，每日蛋白质摄入量应占总热量15%~20%，其中动物蛋白占1/3，例如手掌大小的牛肉约100g，其中含30克左右蛋白质。

3.制定食谱：在以上的总热量和营养素组成确定后，老年糖友要在营养科医生帮助下确定食谱，再根据生活习惯、病情和药物治疗需要，将总食物热量分配到每餐中，其比例可按照三餐1/5、2/5、2/5，或1/3、1/3、1/3；也可以按照四餐1/7、2/7、2/7、2/7。▲