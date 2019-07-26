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阴天也要戴墨镜

江 越

2019年07月26日06:36 来源：人民网-生命时报

有数据显示，全球需矫正视力的人有48亿，视力下降已成为世界性的问题。我国中小学生年近视发生率为20%~30%，大学生则90%都近视。美国眼科学会指出，生活中注意一些细节，绝大多数视力问题都是可以预防的，并提出了“护眼七法”。对此，《生命时报》记者采访中国中医科学院西苑医院眼科副主任医师王志强，请他进行详解。

1.阴天也要戴太阳镜。长期暴露在阳光下，眼睛会被“刺”伤，增加罹患白内障、黄斑变性、眼部赘生物以及眼部肿瘤等的风险。阴天也会有紫外线，戴上太阳镜能阻挡大部分辐射。

2.多运动。规律运动可以预防一些严重眼病，比如与年龄增长相关的黄斑变性和青光眼。另外，增加户外活动，多眺望远方，使眼球放松，也有助于儿童预防近视。

3.戒烟。吸烟不仅会“熏坏”血管和肺，还会增加白内障和黄斑变性等眼病的罹患风险。此外，常吸二手烟还会增加干眼症的发生概率。

4.工作、休闲都要注意护眼。每年都有成千上万的人因工作或运动而眼部受损。因此，有特殊工作需要的人群，以及户外运动时一定佩戴护目镜，不仅抵挡紫外线、阻挡风沙，还可以过滤一些反射刺激（如滑雪、钓鱼时等），防止眼伤。

5.谨记“20-20-20”原则。电脑、手机、电视，每天都牢牢“抓住”现代人的眼睛，常常让人忘记眨眼，导致眼部疲劳。这虽然不会直接损害视力，但如果疲劳无法缓解，就可能出现干眼症、老花眼等问题。“20-20-20”原则，即每隔20分钟，视线从屏幕上移开，看向前方20英尺（约6米）处20秒，对缓解疲劳、预防眼病大有裨益。

6.隐形眼镜护理要做好。睡觉、淋浴和游泳时不可戴隐形眼镜，否则洗发水、脏水等进入眼睛，会污染镜片，造成眼睛不适，甚至会使眼睛感染，严重的会致盲。另外，在天气炎热的夏季以及风沙较多的春季，最好少戴隐形眼镜。

7.了解家族史。一些眼疾是可以遗传的，有黄斑变性家族史的人，得这种病的几率是50%；如果家里有青光眼患者，得青光眼的风险就会增加4~9倍，这样的人群要格外注意护眼。

最后，王志强提醒，即使没有近视或老花眼的人群，也应该养成定期看眼科的好习惯。40岁以下成年人每5~10年就要进行一次全面的眼科检查，尤其是高血压及糖尿病患者，更应经常检查。▲

(责编：李轶群、杨迪)


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