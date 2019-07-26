适度依赖让我们的关系更紧密

《千与千寻》里的无脸男，因为千寻曾经将在门外淋雨的他请进了室内，对千寻产生了爱慕。为了讨好千寻，他为她偷高级药浴的牌子，吃掉对她大吼大叫的妖怪。然而在千寻对他的示好表示了抗拒以后，无脸男便恼羞成怒，疯狂追击千寻，想要杀死她。

电视剧《回家的诱惑》里的艾莉，深爱洪世贤无法自拔，为了得到洪世贤，她不惜成为第三者，用尽一切手段插足自己最好的姐妹林品如的婚姻，甚至把林品如逼上死路。

影视剧里的例子，或许过于极端，但在日常生活里，想必你也遇到过类似的人。这些人总是表现得可怜无助、似乎很容易受到伤害，让周围的人都觉得他们非常需要支持，需要被保护。而为了获得保护、不被抛弃，他们会不惜一切代价去讨好和取悦他人。

美国心理学家 Bornstein 在《关系：适度依赖让我们走得更近》这本书里，提出了“过度依赖“这个名词来描述这样的人。他认为，每个人都有自己的”依赖模式“——即对于他人的依赖性或独立性水平。当依赖性水平很高，而独立性水平很低的时候，人们就会成为一个过度依赖的人。

是什么决定了我们的“依赖模式”？Bornstein 认为，影响着我们依赖模式的主要有两个因素：“依恋风格”与“关系剧本”。

在这里，依恋风格用来描述个体与依恋对象（通常是伴侣）之间的相处模式，以及对依恋对象的情绪反应，它分为：安全型，焦虑型，回避型 。

具体来说，安全型依恋的人较为平静和自信，在他们眼里，其他人是值得信赖的，而且他们确信在自己需要的时候，就会有人出现。焦虑型依恋的人表现得胆小、易怒，看上去比较焦虑紧张，会担心伴侣随时离开自己。而回避型依恋的人不太喜欢与人亲近，会注意跟其他人保持距离，尽量避免肢体和情感上的接触。

关系剧本指的是，我们关于别人会怎样对待我们的信念，比如：他们是否喜欢我、接纳我；他们会如何对待我；如果发生冲突会有什么后果，如果进展顺利又会怎样，等等。

关系剧本形成于人的童年时期，一旦形成，就决定了你今后的几年甚至几十年里，如何看待自己和他人。

每个人的关系剧本都不一样，但我们可以将它主要分成以下三类：“有人会在我身边”的剧本：人的本质是好的、善良的，在我需要的时候我能够得到帮助。“我一个人不行”的剧本：如果没有其他人的帮助和指导，我就无法生存。“只能靠自己”的剧本：就算我需要，也没有人会帮助我。要生存，就得靠自己独立完成每一件事。

其中，“焦虑型依恋”和“我一个人不行”的剧本很容易导致过度依赖。

为了获取他人的关心和爱，过度依赖的人可能会夸大自己的脆弱，比如：假装生病。或威胁他人，比如：用自杀来威胁男朋友不要分手。

如果你身边有这样的人，那么你可能会感觉到自己不断地被掏空，对于这段关系你可能已经十分疲惫，却难以抽身。

过度依赖固然不好，但过分独立也不利于一段关系的维持。心理学家指出，“回避型依恋”和“只能靠自己”的剧本会导致一个人过分独立。

过分独立的人，对他人充满了怀疑，为了保护自己不受伤害或者避免失望，他们可能会刻意远离他人，比如故意不接电话、极力避免身体接触。这些心理活动和行为会让过分独立的人越来越多地活在自己的世界。

无论是过度依赖还是过分独立，都会阻止我们拥有健康的亲密关系。只有在依赖和独立之间找到平衡点，才能建立起一段有安全感、相互信任、张弛有度的亲密关系。

这意味着，我们需要摒弃“我一个人不行”和“只能靠自己”的观念，建立“我一个人能行，但如果我需要帮助，也会有人来我身边支持我”的信念。

同时，我们需要建立起安全型的依恋关系，相信事情会往好的方向发展，身边的人即使暂时离开了，也不代表他们就不爱我们了，或我们不值得被爱。

或许，在很多人的观念里，独立这件事并不需要纠正，因为依赖他人等同于自己无能。很多人认为，“成熟的”大人应该能够在这个复杂的、充满挑战的世界上独自处理好每件事情。

但这种看法其实是不对的。

每个人都应该学会适度依赖。这意味着，我们要学会平衡亲密和自主，请求帮助而不感到无能，与其他人建立联系，而不在这个过程中丧失自我。

学会适度依赖是一场毕生的修行，这本书提供了一个不错的选择。