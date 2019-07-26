京衡16家中医院共建医联体

64岁的衡水市民罗岩光患腰椎病多年，多家医院建议保守治疗，可一直不见好。今年衡水市中医院来了北京望京医院的专家，北京专家通过手术治好了他的腰疼病。“真没想到，在家门口就能享受到北京专家的治疗，真是方便，花钱还少！”罗岩光逢人就说。

去年10月起，京衡中医药协同发展“名片”工程启动，衡水市通过搭建京衡中医医院医联体、设立首都国医名师工作站衡水分站、打造中医药产业品牌等多种方式大力推进，不仅提升了当地中医药事业的发展水平，人民群众更是得到了最直接的实惠。

建设“1+1”综合医联体

19日，衡水市中医医院拨通了北京中医院的视频电话。衡水有一位病人患有难治性心衰，反复住院。北京专家迅速对接会诊，通过视频分析患者病历，很快确定了诊疗方案。远程会诊为远在京南300公里的衡水市带去了北京的优质医疗资源。

衡水市卫生健康委员会副主任刘海河介绍，目前衡水市共有中医医院18家。随着人们生活水平的逐渐提高，衡水当地的医疗水平与人们对中医医疗需求之间存在不平衡，这导致进京就医的人数越来越多，无疑给老百姓带来负担。去年10月，衡水市与北京市中医管理局正式签订了《京衡中医药协同发展“名片”工程框架协议》，全面推动衡水市与北京深度合作。

目前，衡水市已有8家中医医院与首都医科大学附属北京中医医院等8家三等甲级医院签订了“1+1”医联体框架协议。刘海河介绍，北京方面在医院管理、科室建设、专家查房、出诊和会诊、疑难杂症诊治、人员进修等环节给予衡水市中医医疗机构全方位的支持；建立病人双向转诊绿色通道，指派专人负责协调双向转诊工作。同时，完善远程会诊，实现与北京的远程合作，逐步开展远程会诊、远程教学、远程病例讨论等工作，进而带动提升当地中医服务水平。

打造4个协同重点专科

在搭建的医联体内，北京还派出专家到衡水进行挂职，将北京中医重点专科向衡水市延伸辐射，重点开展骨科、心脑血管病、肺病、眼科等专科合作建设。“北京挂职干部通过出诊、查房、病例讨论、带教培训等方式，大力提升衡水中医重点专科业务能力建设及管理水平。”刘海河说。

目前，望京医院脊柱一科张兆杰博士、北京中医医院肺病科周继朴博士到衡水市中医医院挂职副院长，西苑医院心血管科李思铭博士到衡水市阜城县中医医院挂职副院长。张兆杰挂职副院长以来，不断推动“颈腰椎间盘一体化平台”和骨伤科专科建设发展。

建立中医药产业集群

京衡中医药协同发展带动了当地中医医疗水平的提高。在共建共享的理念下，衡水市将围绕中医药原料供给，持续推动当地中医药产业集群发展。目前，石家庄以岭药业已在衡水市故城县建立现代农业园区，实现规模化、规范化中药材种植、养殖、加工。

刘海河表示，下一步，衡水市将加大京衡中医药协同重点专科合作深度，推进儒医融合学术研究，建设北京中西医结合疑难病会诊衡水分中心、开展京衡“1+1”医联体院内制剂调配使用试点、推广首都特色中医药适宜技术、探索医体融合康复模式，打造中医药产业品牌，为广大群众提供更多、更优质的中医药服务。(记者 李如意 通讯员 张婷)