公立医院满意度调查现场核查启动

国家卫健委三级公立医院绩效考核领导小组办公室日前委托北大人民医院国家卫健委医患体验研究基地，启动对全国22个省市近200家三级公立医院满意度调查结果的现场核查。

患者满意度是国家对三级公立医院绩效考核的重要内容之一。目前有关患者满意度的数据获取方式，主要有将微信二维码张贴在各个医院的公共区域，由国家卫健委医管中心平台负责收集患者和医院员工扫码反馈的满意度评价。这种方式的优点是可以快速收集大量信息，但数据是否有“水分”，还需要通过线上线下结合进一步验证。目前采用的方法是通过大数据筛选，再由独立第三方机构进行现场核查。

由北大人民医院牵头组建的国家卫健委医患体验研究基地是实施现场核查的第三方机构。研究基地重点推进国家医患体验评价方法与管理应用行业标准、数据采集信息化与分析挖掘人工智能技术研究；搭建了国际上第一个以持续改进和提升医院内部医患体验管理和监测为重点的“国家医患体验大数据智能云平台”。

“通过线上方式获得公立医院满意度调查数据后，将由研究基地根据分析的数据结果，现场核实患者满意度的真实状态。”研究基地常务副主任、北大人民医院副院长张俊表示，目前已快速搭建了20多个省市医患体验线下核查团队，并对团队人员进行了相关培训。

这次公立医院绩效考核一共涉及全国2600多家三级公立医院，现已从中挑出约200家进行现场核查，并将实时上传数据。核查的内容主要是医院门诊、住院患者及医院职工的满意度。张俊说：“对于门诊患者，核查人员会选择那些已经完成就诊、缴费，在等待取药的患者。对住院患者的调查会在出院处进行。由第三方机构来调查医院真实的患者满意度，再跟线上调查进行比较。由此来获得真实、客观和可靠的满意度数据。”（记者 刘欢）