网传这些自救方法 究竟靠不靠谱？

网传溺水四步自救法

1

不要慌张，发现周围有人时立即呼救

2

放松全身，让身体漂浮在水面上

3

将头浮出水面，用脚踢水

4

身体下沉时，手掌向下压水

“据不完全统计，我国每年有57000多人因淹溺死亡，相当于每天就有150多人，其中青少年占据了相当大的一部分。”触目惊心的数据，是重庆医科大学附属儿童医院急诊科主任谭利平在讲座中的开场白，这也让现场的数十位家长为之一振——看似老生常谈的话题，之所以一次次被提起，确实有它的必要性。

夏天到了，放暑假的儿童都喜欢到水中享受凉意。那么，在消夏之时，如何保证安全呢？

这些自救方式很难实现

这是昨日下午重庆医科大学附属儿童医院“小天使”儿童健康公益大讲堂的现场。

有句俗语叫“淹死的都是会水的”，这恐怕和溺水者不合理的自救有关。谭利平展示了一幅四步自救法，告诉大家正确的自救方式，可正当听讲的家长们做笔记时，谭利平出人意料地给这个方法“打了个叉”：“理论上没有问题，但实际操作中很难实现。”

“按照这个自救法，首先要做的是不要慌张，发现周围有人时立即呼救。”可谭利平接触了太多淹溺抢救的案例，“在那种情况下，怎么能做到不慌张呢？何况本身就在呼吸上出了问题，淹溺的一个特点就是缺氧，这个时候既要保持不沉入水中、又要大声呼喊，很不现实。”而接下来的几步，比如“放松全身，让身体漂浮在水面上”“将头浮出水面，用脚踢水”“身体下沉时，手掌向下压水”，都极有可能因溺水时的慌张和体能迅速流失而无法实现。

在谭利平准备的讲座资料中，展示了一个学术界公认的淹溺生存链，其中并无“自救”的环节，但这并不代表之前的自救方法毫无意义，在这条生存链上，淹溺发生后的第一环节是“识别”，意即同伴或是路人，可以通过淹溺者的表现来识别其溺水的状态，“比如出现了上述的自救动作，旁人就要意识到这个人可能溺水了。”

发现他人溺水该怎么办？

首先要做的，并不是立即跳下水救人。见义勇为是好的，但掌握有效的方法更为关键。此时，应大声呼救，请求救援，请人拨打110电话，再想办法施救。

溺水者若离岸边不远，可以用树枝等具摩擦力的长条物给予救援；如果溺水者较远，则应该向其提供漂浮物，再寻求使其脱离水面的办法。

接下来，就是岸边急救。

在世界卫生组织的规范中，心脏复苏的同时，进行口对口的人工呼吸，是防止溺水者心跳停止和呼吸停止的唯一方法。

“对于没有明显可见的意识反应和呼吸的溺水者，不必浪费时间去检查有没有意识和呼吸，而是应连续实施开放气道和口对口人工呼吸操作。”谭利平一边讲，一边拿起一个婴儿人体教具进行演示，“抬高下颌，打开气道。如果是在自然水域溺水，溺水者口腔中可能会有异物，打开气道过程中，顺便对其口腔进行快速清理；紧接着一手捏住溺水者的鼻子，一手继续抬下颌，然后连续进行2到5次口对口人工呼吸；最后，才检查溺水者是不是存在意识和呼吸。”

谭利平介绍，一旦确定溺水者没有意识和呼吸，则要立即实施胸外心脏按压甚至使用体外除颤设备，但普通民众的急救知识、能力和相关设备都相对缺乏，因此在实施救助前呼叫专业的急救很有必要。而在专业医疗救护到达之前，对溺水者的心脏复苏措施不应终止。

预防总是生存链第一环

那么，如果没有同伴跟随，或者无人路过的话，是否很难实现自救？答案是肯定的，比起抢救，淹溺生存链第一环的预防则更为重要。

谭利平总结了预防的四不原则：水库、湖泊、江河以及明确标有“禁止游泳”的野生水域不去；未经老师、家长同意不去；没有会游泳的成年人陪同不去；深水的地方不去。

同时，在个人准备方面，热身运动自然是不可缺少的。此外，不在水边嬉戏、不搭乘超载船只、从事水上活动应穿好救生衣、身心状态不好切忌下水、游泳半小时应休息恢复体温、吃太饱不下水……说起来，道理都很容易懂，但青少年的淹溺事故发生，或多或少都触碰到了这些禁忌。

“就拿穿救生衣来说吧，其实许多家长自己都不注意这一点，父母是孩子最好的老师。”谭利平的这番话后，在座的不少家长也开始进行自我审视，确实，掌握正确的处理方式固然重要，而在事故未发生之时，树立孩子的安全意识，更是要趁早做起。