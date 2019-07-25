益母草，唇形科，别名蓷、茺蔚、益明、益母蒿、红花艾、坤草、云母草、小暑草等，一年或二年生草本植物，全国大部分地区均有分布。生于路旁、荒地、田埂、山坡、草地、河边等处，以向阳处为多。

轮伞花序腋生，具8~15花，多数远离而组成长穗状花序；花冠唇形，粉红至淡紫红色。小坚果长圆状三棱形，长2.5毫米，淡褐色，光滑。花期6~9月，果期9~10月。

茎直立，钝四棱形，微具槽，有倒向糙伏毛，多分枝，或仅于茎中部以上有能育的小枝条。

叶轮廓变化很大，花序最上部的苞叶近于无柄，线形或线状披针形；茎中部叶轮廓为菱形，较小，通常分裂成3个或偶有多个长圆状线形的裂片，基部狭楔形；茎下部叶轮廓为卵形，基部宽楔形，掌状3裂，裂片呈长圆状菱形至卵圆形。

应 用

《本草纲目》：益母草之根、茎、花、叶、实，并皆入药，可同用。若治手、足厥阴血分风热，明目益精，调妇人经脉，则单用茺蔚子为良，若治肿毒疮疡，消水行血，妇人胎产诸病，则宜并用为良。盖其根、茎、花、叶专于行，而其子则行中有补故也。

孕妇忌用。无瘀滞及阴虚血少者忌用。忌铁器。益母草膏

传统的益母草膏是用益母草全草经熬制而成的煎膏，每100克清膏中加入200克红糖作为赋形剂和甜味剂。单纯的益母草性微寒，有清热解毒、利水通便的作用，对于女性由湿热引起的月经不调、盆腔炎症等有一定疗效。益母草膏因为加入了红糖，抵消了益母草的寒性，减弱了清热的力度，增添了暖宫散寒的作用。因此，对于因为气血不足、下焦虚寒、血瘀不畅引起的月经量少、痛经等有明显的治疗效果。

益母草除痘面膜

初夏采益母草枝叶晾干备用。黄瓜一根，蜂蜜适量。用时取适量干益母草碾为粉末，放入碗中。将黄瓜削皮切小段榨汁放入益母草粉中。放入适量的蜂蜜进行搅拌，调成糊状，以盛起可缓慢下滑为度。晚上清洁面部后敷在脸上一定的厚度，干后洗去。长期使用此法可祛痘嫩肤。

益母草活血养颜汤

鸡蛋4只，煮熟去壳，将益母草30克、桑寄生30克洗净，然后把熟鸡蛋、益母草和桑寄生放进砂锅内，用文火煮沸，半小时后，放入冰糖，煲至冰糖溶化。也可用鹌鹑蛋代替鸡蛋。

服法：除去汤中益母草和桑寄生，吃蛋饮汤。此方补肝养血，妇女宜于经前、经后饮用效果更佳。

（摘自《路边的本草记》 中国医药科技出版社出版 薛滨 编著）