夏日裹毛衣,这么怕冷为什么？

46岁的梁女士近年来出现头晕、乏力、怕冷，特别是怕冷症状最为明显。一年多来她四季都怕冷，如今已经到了仲夏，可她身上还穿着一件毛衣。只要把毛衣脱下，就觉得骨头里冷飕飕的。她曾到几家医院就诊，有的诊断为“亚健康”，有的诊断为自主神经功能紊乱，有的还诊断为抑郁症。吃了不少中药西药均未见效。后来有医生发现她头发稀疏及眉毛脱落，听诊其心率慢，心音低弱，检查其甲状腺功能，结果T3、T4、rT3降低，TSH增高，遂确诊为甲状腺功能减退(以下简称甲减)。经口服左甲状腺素片治疗２个月后，头晕、乏力症状消失，食欲增加，怕冷症状也慢慢消失。

冬季怕冷很正常，多数人认为怕冷不是疾病的症状，其实，身体缺铁、甲减、更年期妇女的“冷感症”等都会出现冬季特别怕冷或常年怕冷现象。

缺铁

不少老年人在冬季特别畏寒，常被人说是“火力差”，其实不然。人体要增强御寒能力，必须要有足够的铁质储备。调查研究发现，老年人在寒冷环境中调节体温或保持体温的能力，与他们每日从饮食中摄取铁元素的多少有关。在试验期间，研究人员让参加试验组的老年人每日只摄取６毫克铁，相当于身体所需的1/3，然后测量体温，结果发现，他们的体温比试验前降低了。因此，他们提醒老年人在冬季适量多吃些含铁丰富的食品，如黑木耳、海带、紫菜、豆制品和猪肝、瘦肉、蛋类等。

女性因缺铁而怕冷更为常见，不少女性总觉得身上没有热气，触摸一下她们的手足，一定是冰凉的。有科学家对女性志愿者进行试验研究，结论是：妇女怕冷是由于血液中铁元素含量不足，有的还伴有血浆甲状腺素水平降低。造成女性缺铁的主要原因是月经导致了铁的丢失。

有学者在游泳池做了个试验： 让正常健康的妇女和贫血妇女分别站在齐颈深的水中，水温29℃，持续100分钟，共试验6次。每次试验结束后，贫血妇女的体温平均较正常妇女低0.7℃，热量产生少13％，新陈代谢也比正常妇女低。此外，从血糖测定结果也可看出，贫血的妇女主要靠体内脂肪提供热量，故保暖能力差。

铁是制造血红蛋白的重要原料，血红蛋白担负着体内氧的运输代谢功能。若膳食中缺铁，加之妇女月经导致铁的流失，则易患缺铁性贫血，致营养素得不到充分氧化，产热不够就易感到冷。因此，怕冷的妇女可有意识地增加含铁量较高的食物摄入，如动物肝脏、瘦肉、鱼类、菠菜等。严重缺铁性贫血者则可在医生指导下服用铁剂治疗。

甲减

甲减患者平时就经常有怕冷症状，到了冬天更加明显。甲减是因各种原因引起的甲状腺激素分泌不足所致的一种内分泌疾病，患者基础代谢率降低，临床表现为怕冷、便秘、毛发脱落、面色蜡黄、思维迟钝、行动缓慢、心率缓慢、有黏液性水肿等。甲减在冬季容易发病，又极易被忽略而漏诊、误诊，一旦出现上述症状时，切勿掉以轻心。

甲状腺素属内分泌激素，它参与机体的物质代谢，有加速糖类、蛋白质以及脂肪燃烧释放能量的作用，同时它还会使得心跳增快，血压升高，皮肤等外周器官的血液循环加快，增加热量。而甲减患者因甲状腺素分泌不足，产热就会减少，所以怕冷。冬季机体为适应环境气候的变化，对甲状腺激素的需求量也相应地增加，正常人的甲状腺可以通过自身调节，适当提高甲状腺激素的分泌量来满足需要。而甲减患者的调节能力差，不能满足增加的需求量，就会出现怕冷症状。与冬季正常人出现的手脚冰凉、怕冷的现象有所区别，甲减患者的怕冷感觉比一般人感觉到的手脚冰凉更加强烈，而且是全身性的。

大多数甲减是永久性疾病，需终身服药，只有少部分甲减如亚急性甲状腺炎、药物导致的甲减可在治疗后痊愈。甲减的治疗主要是甲状腺素的替代治疗，目前国内常用的是干甲状腺片和左甲状腺素片，效果满意，价格便宜，服用简单，一天只需服药一次。服药要先从小剂量开始，根据全身症状及实验室检查逐渐加量，直至全身症状消失，T3、T4、rT3及TSH恢复正常。此后维持此剂量终身服药，不要轻易停药，否则，原来消失的症状可在1~3个月内再次出现。若治疗过程中出现心慌、心律不齐、失眠、烦躁、多汗等症状，应去医院检查甲状腺激素水平，按医嘱减少药量。

如果偶尔一次忘了服药，不必补服，下一次服药时也不需要加量，仍按以前的剂量服用就行。另外，即使服药后一切症状消失，也应定期到医院复查体内的甲状腺激素水平，根据检查结果适当调整药物剂量，一般1~2年复查一次就可。

冷感症

冷感症多见于45~55岁的更年期妇女，是因体内雌激素水平降低，导致神经血管功能不稳定所致。最终患者会因全身或局部血液循环不良引起腰、背、小腹、手、足或全身发冷。最近几年年轻女性患冷感症的越来越多，她们中相当一部分是时尚女性，崇尚素食，节食纤体是她们的共同点。但长此以往会出现营养不良，能量供给不足无法满足人体能量消耗，加之皮下脂肪低于正常水平，冷感症便随之而来。对待冷感症的措施，主要是进行耐寒锻炼和饮食调节。多到室外活动，如散步、跳舞、打羽毛球等。有意识地多吃些温热御寒的食物，如牛肉、羊肉、狗肉、虾米、核桃、辣椒、生姜、香菜、洋葱、怀山药、桂圆、栗子及杏脯等。

对无端出现四季怕冷，特别在冬季发病或加重者谨记四句口诀：怕冷不能怪天气，只怪身体不争气；针对病因做处理，药疗食补不偏废。