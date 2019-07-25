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清澈的泳池水质真的干净吗?

国家卫健委：116家游泳场所水质不合格！其中62家尿素超标

2019年07月25日14:23 来源：人民网-健康时报

7月24日，国家卫健委发布部分城市游泳场所水质卫生抽查情况。为强化社会监督，督促游泳场所经营者落实卫生安全主体责任，国家卫健委决定2019年暑期分两批公布游泳场所较多的北京、上海、杭州、宁波、厦门、青岛、广州、深圳、重庆、成都等城市游泳池水质卫生抽查情况。第一批共116家游泳场所水质不合格。

据悉，国家卫生健康委2019年国家随机监督抽查计划部署地方卫生健康行政部门对游泳场所开展卫生监督检查，对游泳池水细菌总数、大肠菌群、pH、尿素、浑浊度及游离性余氯等项目达标情况进行抽检，发现水质卫生不合格的责令限期整改，依法严肃查处。

游泳池水质常见问题包括池水散发刺激性气味、尿素超标、池水浑浊、余氯含量过高或不足等。健康时报记者发现，在首批公布116家游泳场所中，62家的不合格项目包括尿素超标。据了解，游泳池水中尿素的主要来源为汗液，还有部分来源于尿液。

国家卫健委提醒，在选择游泳场所时，一看卫生许可证，有卫生许可证的场馆才是正规的；二看禁泳提示，游泳场馆会设有禁泳警示标识以保护泳客的健康安全；三看游泳池水质，池水应清澈透亮，池底清晰可见；四看水质公示，游泳场馆会在醒目位置公示水质监测结果。

此外，游泳者个人应注意遵照禁泳提示，患有甲型、戊型肝炎等肠道传染病，重症沙眼、急性出血性结膜炎(红眼病)、性病等传染病，中耳炎、精神病等疾病及酗酒者，严禁进入泳池。应自带泳衣泳裤，泳前先淋浴，减少向泳池中带入污染物。此外，进入游泳池前必须过浸脚池，浸脚池水含有较高浓度消毒剂，能有效减少脚部带入的细菌、真菌。不要在泳池内搓澡、大小便，共同维护泳池水质卫生。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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