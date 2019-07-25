热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

老酸奶的新“内幕”

老酸奶比普通酸奶更有营养？含添加剂的老酸奶安全吗？

2019年07月25日14:15 来源：中国医药报

老酸奶到底是什么？老酸奶和普通酸奶相比更有营养吗？加入了食品添加剂的老酸奶安全吗？

酸奶产品按照加工工艺的不同，分为凝固型和搅拌型，老酸奶属于凝固型酸奶，是将鲜奶半成品先灌装密封后再发酵，凝固的原理是由乳酸菌发酵产生酸使蛋白质凝固，从而使牛乳变成一种凝胶结构。为了保证良好口味，老酸奶所用的发酵时间是普通酸奶的8倍左右。由于制作工艺比较古朴，因而称为“老酸奶”。

凝固型酸奶的发酵过程是优质鲜牛乳经过检验、过滤、均质、杀菌、冷却、接种乳酸菌发酵剂，先灌装再发酵。而市场上出售的搅拌型酸奶，是将牛奶先发酵、搅拌后灌装。近年来，有声音质疑老酸奶内添加了“明胶”等食品增稠剂，而蛋白质含量并不比普通酸奶高等问题。实际上，酸奶的浓稠度和营养本来就没有直接关系。

“老酸奶”的传统凝固型生产方法不易采用机械化、自动化生产。为了满足消费者的口感需要，实现大规模的食品工业化生产，就必须将老酸奶生产改为搅拌型酸奶工艺，要让搅拌型的酸奶具有凝固型酸奶的品质，就要使用食品增稠剂如明胶、琼脂、卡拉胶、果胶等。

老酸奶中的食品增稠剂不仅能促进产品的凝固，而且使老酸奶的质构更加稳定，并且可以延长货架期。明胶和琼脂等被广泛应用于各类食品中，GB2760-2014规定可在各类食品中按生产需要适量使用。生产企业只要严格执行国家关于食品添加剂的有关法律法规，就可以放心食用。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn