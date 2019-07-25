辟谣：喝醋能软化血管吗？

食醋，作为厨房中的必备调味料，能烹制出各种美味的佳肴。醋可以增进食欲，能促进胃酸的分泌，所以吃了加醋的食物，食欲会大增。同时，食醋可以减少盐的摄入量，如果善用调味品，在菜肴中加入适量醋，减少盐的放入，反而能让食物更有味道，不会出现食之无味的感觉。另外，很多人相信，每天喝口醋，或者吃一点醋泡的东西，可以软化血管、降脂降压、美容减肥等等，这是真的吗？

喝醋能软化血管吗？别再被骗了

喝醋能软化血管可以算是健康食品谣言里的“老梗”了。虽然辟谣很多次，但总能死灰复燃。目前为止，没有证据能有力证明喝醋可以降血脂、软化血管。食醋的主要成分是醋酸，作为调味料，合理摄入能开胃、消食。但摄入的醋酸不会溶解血液中的物质，没有实验证明喝醋能起到降低血脂和软化血管的作用。相反，直接喝醋可能对口腔、食道和肠胃造成损害。食醋中含有的醋酸在小肠中就会被碱性消化液中和，能够吸收进血液的醋酸非常有限，而且很快也会被血液的稳定系统清理掉，故而醋酸不会改变血液的酸碱度，也不能软化血管。

我们都知道，醋酸具有一定的腐蚀性，喝醋时与醋接触到的口腔、食道和肠胃都会受到刺激。

食醋除去不能软化血管，在生活中，被鱼刺卡住喉咙，也不要喝醋，鱼刺卡住喉咙后，很多人觉得鱼刺泡入醋中可以软化，所以建议喝醋来软化鱼刺。但这种想法只是想当然。

首先，鱼刺要被软化需要长时间浸泡在醋里才行，而我们喝下去的醋与鱼刺接触的时间极短，根本来不及软化。

另外，如果喝醋能软化分解鱼刺，那么在同样强度的刺激下，正常的食道、喉咙岂不也会被损伤？

所以，如果被鱼刺卡住喉咙，应该尽快去医院就诊，在专业医生的帮助下，取出鱼刺。

醋虽然起不到养生的作用，但是在生活中还是有许多妙用的。

1.除异味。醋酸具有刺激性气味，垃圾桶或冰箱有难闻气味时，可取一片面包吸满醋放进去除味。

2.通排水口。把半杯熟苏打粉倒入下水道，再倒半杯醋，利用产生的二氧化碳可以疏通下水道。

3.除衣服褶皱。在喷壶里加入一份醋和三份水，喷洒到衣服上晾一会儿，晒干后褶皱就会消失。