中国研究型医院学会环境医学分会成立

7月20日，在海南省海口市召开的“2019年中国研究型医院学会高峰论坛”上，中国研究型医院学会环境医学分会正式成立。杨宝峰院士为分会名誉会长，孙兆林担任首任分会会长，朱京海任分会首席研究员，于云江、刘毅、张国君、陈长生、刘潜、郭传骥等13人担任副会长。中国研究型医院学会何振喜会长出席环境医学分会的成立大会并颁发证书。

中国研究型医院学会何振喜会长向分会孙兆林会长、朱京海首席研究员颁发证书

成立大会上共有来自生态环境部华南环境科学研究所、清华大学环境学院、空军军医大学（第四军医大学）、中国医科大学、大连医科大学、广州医科大学、厦门大学、赣南医学院、中国电子投资控股有限公司、北京西开路可穿戴国际健康科技有限公司等国内多家重点院所及相关环境研究单位的30余位代表出席。大会由中国医科大学环境医学研究所贺淼教授主持，在她激情洋溢的开场词之后，学会首席研究员，中国医科大学朱京海书记致辞。他向与会代表介绍了中国医科大学历史，并细致阐述了环境与健康的深层次联系，分会的成立就是要搭起环境与医学的桥梁，让优美的环境与高质量的医疗共同为人类健康服务。

中国研究型医院学会副秘书长郝瑞生宣读学会对环境医学分会成立的批复文件并代表学会发言。郝副秘书长提出，环境医学分会的成立意味着中国研究型医院学会众多分会或专委会的大家庭又增加了一员，从分会酝酿之初，学会领导基于环境医学的重大意义和参与单位的学术影响，给予高度重视和重点研究，使分会的筹备和成立得以顺利进行。分会成立之后，要在总会的领导下，团结全体理事会员，发挥骨干成员作用，努力把环境医学分会打造成为一个优秀的品牌学会。

全体合影

中国研究型医院学会环境医学分会孙兆林会长致辞

中国研究型医院学会环境医学分会副会长，大连医科大学附属第一医院副院长夏云龙教授宣读了分会名誉会长，哈尔滨医科大学原校长，杨宝峰院士的贺信。杨院士对环境医学分会的成立给予高度评价，同时也对分会的未来提出了殷切期望。最后，中国研究型医院学会环境医学分会会长，大连医科大学孙兆林同志致辞，他对分会成立过程中得到的杨宝峰院士、学会领导和各合作单位的帮助和支持表达了衷心的感谢，他表示环境医学分会将在总会的领导下，按照学会章程的规定做好各项工作，落实何会长所说的“助手、依靠、示范”的学会六字职能定位，重点发挥资源整合、搭建平台、桥梁纽带和服务管理的作用，共同把环境医学分会打造成为顺应现代环境医学发展规律；培养培育高层次人才与重大科技成果；促进科学研究转移、转化；发挥智库智囊作用的创新性行业组织。

环境分会成立仪式之后，由分会副会长、厦门大学张国君教授主持，来自大连医科大学和中国医科大学的专家还分别做了PM2.5与心血管疾病、环境与疾病的专题讲座。