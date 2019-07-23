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李家杰珍惜生命第5届基金夏令营见面会在香港举办

2019年07月23日14:08 来源：人民网-人民健康网

2019年7月17日，李家杰珍惜生命基金第5届夏令营见面会在香港举办。一千多名来自贫困地区并接受过基金会捐助的孩子及其家长参与了本次活动。

据了解，李家杰珍惜生命基金由恒基兆业地产集团主席李家杰发起，于2009年创立。2019年正是基金会成立十周年，根据基金会总干事郭子源女士的介绍，十年间，基金会合作的定点医院已将近20家，救助病种从最初的18种，扩大到现在的68种，实现了从单一的先天性心脏病到多种新生儿出生缺陷病种的覆盖，并创建了4大板块合一的慈善公益模式，包括“医疗救助”、“社工培训”、“产业扶持”、“教育帮扶”，互相促進。

现场，李家杰先后与孩子们就“梦想”、“未来的发展方向”、“困惑”等多个话题进行面对面的探讨。在他看来，拯救孩子的生命只是第一步，拯救孩子的人生，帮助孩子树立正确的人生观、价值观和世界观才是更为重大的使命。

说起自己最大的愿望，李家杰表示，希望能通过自己的努力，吸引更多的人伸出援助之手，汇聚点点爱心。

(责编：王晓华、权娟)


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