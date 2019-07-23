国家卫健委：将通过立法加强电子烟监管

人民网北京7月23日电 22日，健康中国行动推进委员会办公室召开新闻发布会，介绍健康中国行动之控烟行动有关情况。国家卫健委规划司司长毛群安在会上表示，控烟行动的目标是到2022年和2030年，15岁以上人群吸烟率分别低于24.5%和20%，实现目标应多措并举控烟。此外，他特别强调要重视电子烟的危害，减少接触电子烟，提出国家卫健委正在计划通过立法方式对电子烟进行监管。

多措并举控烟 实现行动目标

毛群安指出，烟草烟雾中有多种已知的致癌物，几乎会对人体的各个脏器造成损害，烟草的使用是心血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病以及糖尿病等非传染性疾病的主要危险因素。控烟行动共设计了六个主要指标：

1个政府工作约束性指标：到2022年要基本实现把各级党政机关建设成无烟机关。

2个预期性指标：一个是到2022年和2030年，15岁以上人群吸烟率分别低于24.5%和20%；全面无烟法规保护的人口比例分别达到30%及以上和80%及以上。

3个倡导性指标：一是提倡个人戒烟越早越好，什么时候都不晚；创建无烟家庭，保护家人免受二手烟危害；二是领导干部、医务人员和教师发挥控烟方面引领作用；三是鼓励企业、单位出台室内全面无烟政策，为员工营造无烟工作环境，为吸烟员工戒烟提供必要的帮助。

“我国现在正处于吸烟率由直线上升到下降的拐点的关键时刻。”毛群安坦言，要实现到2022年和2030年，15岁以上人群吸烟率分别低于24.5%和20%的目标，从现在统计的吸烟率来看，这个任务是比较艰巨的。

他强调，如果不采取一些特殊的措施，按照自然的速度看，是达不到目标的。因此，要多措并举，特别是要强调减少新增烟民和减少接触电子烟。

毛群安指出，第一，要会同教育、妇联、共青团等部门制定行动方案，减少青少年特别是中小学生接触到烟草的可能。第二，借鉴国际上好的戒烟方法，比如通过热线电话提醒、简短戒烟干预，以及引进移动端戒烟服务。在环境上，要严格遵守室内公共场所、公共交通工具等不允许吸烟的规定。

他表示，通过环境的营造，再加上宣传引导，有信心在这次健康中国行动中实现把吸烟率降下来的目标。

重视电子烟危害 计划立法监管

国内外的研究发现，电子烟产生的气溶胶是含有许多有毒有害的物质，电子烟中的各种添加剂成份也存在着健康的风险。另外，许多电子烟产品所含的尼古丁浓度标识模糊，容易导致使用者吸食过量，同时电子烟的器具还存在着电池爆炸、烟液渗透、高温烫伤等安全风险。

毛群安介绍，电子烟的危害问题应该引起高度重视。目前我国电子烟的使用处在一个较低的水平，但是与2015年相比，接受调查的人群中，听说过电子烟的比例、曾经使用过电子烟的比例和现在使用电子烟的比例都有了提高，而且重点是年轻人，获取电子烟主要的途径是通过网上购买。

“根据国际的一些研究表明，电子烟的使用容易诱导青少年尝试使用传统的卷烟，这样就会加快吸烟人群的年轻化趋势。”毛群安提醒，要实现吸烟率的下降，一定要阻止青少年尝试烟草，但是电子烟恰恰容易以时尚的方式诱导青少年先接触电子烟，之后可能就接触传统的烟草。

“国家卫健委正在计划通过立法方式对电子烟进行监管。”他表示，鉴于电子烟具有不安全性，对青少年健康行为习惯的形成存在影响，所以必须严格加强电子烟的监管。

按照控烟履约部际协调领导小组的工作安排，目前，国家卫生健康委正在会同有关部门开展电子烟监管的研究，计划要通过立法的方式，对电子烟进行监管。（杨迪 实习生蒋凤祥）