看起来比实际年轻20岁！抗衰老，5个科室医生给出秘籍

抵抗衰老侵袭，女性都想要一剂“回春药”。其实，这并非不可实现，医学的力量可以在一定程度上帮我们延缓衰老症状的发生。

身体年轻——用好雌激素过好更年期

北京协和医院妇产科副主任医师张羽

女性平均45-50岁绝经，在绝经后将近30年的时间里，都处于低雌激素状态，随着女性寿命延长，一些衰弱症状，还有老年慢性疾病都会逐渐显露出来。

绝经时，可能会面临很多问题，如皮肤萎缩、泌尿生殖道器官的萎缩、性生活困难等等，再往后，就是骨质疏松等风险。在绝经10年内开始使用激素，可有效改善症状。

很多人会顾虑自己吃了激素会不会胖?实际上，补充雌激素不仅不会肥胖，相反，它还有助于减肥，因为女性的体内一旦缺乏雌激素，脂肪代谢会变得非常缓慢，脂肪便会更多地堆积在腰、腹部、屁股等地。反过来，如果补充雌激素，脂肪代谢趋于正常，更有助于塑型。

不过，激素治疗不是谁都能用。有不明原因的子宫出血、阴道出血的人，或有雌激素依赖性肿瘤的人、例如有子宫内膜癌、卵巢癌、乳腺癌的病人就不能用，还有六个月以内得过血栓的人、肝肾功能很差的人也不能使用。

一定要到正规医院妇产科才能接受专业的绝经激素治疗，由医生全面评价后，才能决定能不能用，用多大剂量，以及吃多长时间，没有医生的处方和定期随诊检查的绝经激素治疗是不安全的。

大脑年轻——坚持运动年轻10岁

北京大学第三医院运动医学研究所研究员艾华

美国《神经学》周刊发表的一项研究称，运动可减缓大脑衰老，最多可年轻10岁，那些运动较多的人在思考速度和记忆力这两方面尤其突出。

且这种获益不需要多大的运动量。美国波士顿大学医学院的一项研究发现，即便只是低强度运动，也能对扩大脑容量、延缓大脑衰老产生明显影响。

百练走为先。对于中老年人来说，更主张在塑胶道和小区健身路径上走，对膝关节冲击力较小。走路要根据自己的情况而定，步数越多越好，如果出现关节疼痛，应立即休息，并视情况就医。除了步行，对于无法完成中高强度的人来说，还可以适当进行八段锦、游泳等运动。

皮肤年轻——做好防晒少吃糖

北京康复医院皮肤科主任彭光辉

皮肤的衰老是自然规律，但外在的环境也会“助纣为虐”。美国皮肤病协会研究发现，紫外线是致使皮肤衰老的罪魁祸首。它对皮肤的伤害主要就是晒黑了、晒老了、晒坏了。注重防晒的女性，更少有皱纹和老年斑，并且气色红润，看起来比实际年龄年轻20岁。

除了要做好防晒，还有少吃糖。英国著名抗衰老专家丹尼尔·赛斯特博士研究发现，经常吃甜食不仅会增加腰围，还会导致人体过早老化和皮肤受到损伤。

不要以为不直接吃糖就没事儿了，事实上，“隐形糖”在生活中无处不在。如一份红烧肉含糖40~50克，甜饮料、酱汁等含糖大户比比皆是。世卫组织建议，成人每天糖摄入量控制在25克左右，约6茶匙。

气质年轻——每天30分钟有氧运动

北京市第一中西医结合医院内分泌科主任袁群

小蛮腰是现代女性的审美追求。其实，腰围是健康的重要标志，但中年女性却多数先胖腰。

据《中国成人超重和肥胖症预防控制指南》要求，18岁及以上成年女性腰围正常值应小于80厘米。女性每天坚持30分钟有氧运动，如快走、骑车、慢跑、瑜伽等，配合腰腹部核心力量训练，如仰卧起坐、平板支撑、转呼啦圈等，增加肌肉量。

工作时保持“挺胸收腹直身”的正确坐姿，每工作1小时起身活动一次。家中常备体重秤和腰围尺，定期测量，以此提醒。

“快速”年轻——医美手段要选对方法

中国医学科学院整形外科医院主任医师 王淑杰

医美手段可以加快年轻化进程，但也存在一定得风险，想要保持年轻还要选对方法。

自体脂肪填充适合组织容积缺损者。随着年龄的增长，脂肪流失导致苹果肌下垂干瘪，自体脂肪填充的基本原理就是增加已经出现流失的组织体积。

线雕适合轻中度皮肤松弛者。肌肤状态到了一定年龄后，最常见的老化状态便是三八纹，纹路的出现是因为胶原蛋白流失，使得肌肤失去紧实度，脸部组织就会顺着重要的悬吊韧带堆积在这三个部位。

玻尿酸适合静态皱纹。出现的年龄阶段一般是在35岁以后，额头纹、法令纹、鱼尾纹纷纷出现。因为35岁以后，肌肤新陈代谢开始减慢，支撑起皮肤表面的内部纤维储备逐渐耗竭，造成皮肤内部向外的张力不断减少，局部区域开始沉陷，于是皱纹产生并日趋明显。

肉毒素适合动力性皱纹。面部表情肌与皮肤相附着，表情肌收缩，皮肤在与表情肌垂直的方向上就会形成皱纹，即动力性皱纹。