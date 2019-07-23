夏日游泳，安全健康意识不可少

近期气温攀升，游泳成为避暑的好方法。适当进行游泳锻炼可增强体质，增强心血管系统机能。长沙市疾控中心专家提醒，游泳时要注意自身安全，掌握相关的健康卫生知识。

夏季游泳戏水，要选择有正规资质的、环境和设施良好的游泳场所，避免前往临时搭设的廉价戏水场所、野外河流及水库游泳。同时，要注意观察游泳场所的水质状况，如水质是否清澈、是否有漂浮物、是否有刺鼻气味等。

下水前做好热身运动，活动关节等各部位肌肉，谨防抽筋等意外发生。若游泳时发生小腿或脚部抽筋，要保持镇定，可用力蹬腿或做跳跃动作，同时呼叫同伴救助。游泳过程中要佩戴泳帽，防止头发上的污染物进入水中；同时，要佩戴泳镜、耳塞，以保护眼睛和耳朵。游泳时长要适宜，如果感觉身体不适，出现眩晕、恶心、心慌、气短等症状，要立即上岸休息或呼救。游泳之后应及时漱口、沐浴，清洗掉身上残留的消毒剂和可能接触到的病菌。