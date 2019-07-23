热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

夏日游泳，安全健康意识不可少

彭放

2019年07月23日09:52 来源：长沙晚报

近期气温攀升，游泳成为避暑的好方法。适当进行游泳锻炼可增强体质，增强心血管系统机能。长沙市疾控中心专家提醒，游泳时要注意自身安全，掌握相关的健康卫生知识。

夏季游泳戏水，要选择有正规资质的、环境和设施良好的游泳场所，避免前往临时搭设的廉价戏水场所、野外河流及水库游泳。同时，要注意观察游泳场所的水质状况，如水质是否清澈、是否有漂浮物、是否有刺鼻气味等。

下水前做好热身运动，活动关节等各部位肌肉，谨防抽筋等意外发生。若游泳时发生小腿或脚部抽筋，要保持镇定，可用力蹬腿或做跳跃动作，同时呼叫同伴救助。游泳过程中要佩戴泳帽，防止头发上的污染物进入水中；同时，要佩戴泳镜、耳塞，以保护眼睛和耳朵。游泳时长要适宜，如果感觉身体不适，出现眩晕、恶心、心慌、气短等症状，要立即上岸休息或呼救。游泳之后应及时漱口、沐浴，清洗掉身上残留的消毒剂和可能接触到的病菌。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn