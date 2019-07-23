被猫狗咬伤抓伤 打疫苗万事大吉？

狂犬病暴露分级诊疗

按照情况，分成Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级

Ⅰ级暴露

接触、喂养动物，或完好皮肤被舔——这种情况无需医疗处理。

Ⅱ级暴露

有裸露皮肤被动物轻咬，或者被动物轻微抓伤、擦伤（无出血）——这种情况需立即到医院处理伤口并接种疫苗。

Ⅲ级暴露

单处/多处贯穿性皮肤咬伤或抓伤伴有出血，破损皮肤被动物舔舐，伤口、粘膜（眼睛、鼻腔、口腔、肛门等部位都有粘膜）被动物体液污染——这种情况需要首先到医院处理伤口，接下来注射被动免疫制剂（狂免蛋白），随后才接种疫苗。

主任医师杨树青介绍：“所谓狂犬病暴露，指的是被狂犬、疑似狂犬或者不能确定健康的狂犬病宿主动物（猫、狗、蝙蝠等）咬伤、抓伤、舔舐粘膜或破损皮肤。”

“目前大部分动物伤害救治场所是社区医院、疾病预防控制中心等，因为缺乏统一的标准和工作流程，不规范的暴露后预防处置严重影响救治结果。

以最简单的伤口处理为例，因为伤口深浅不同，冲洗（消毒）不到位，都可能达不到正确的处置目的。”

专用设备清洗伤口

7月18日凌晨1时，来自渝北区的两名女患者来到急救中心狂犬病暴露规范化处置门诊。

据介绍，当晚在小区散步时，她们被突然窜出来的马犬扑倒致伤，其中50岁的欧女士左上肢、左下肢、头部被咬伤、抓伤。

经检查，欧女士伤口较深，属于Ⅲ级暴露，不仅接受了伤口冲洗、清创处理，还注射了狂免蛋白和疫苗。

经过狂犬病门诊及时救治，两名患者情况都比较稳定。

和普通门诊相比，规范化处置门诊有什么不同？在杨树青带领下，记者参观了狂犬病门诊专门处置室。

在处置室内，有两台用于冲洗伤口的专用设备。一台可以让患者躺着，冲洗头部、颈部、肩背部、臀部等处伤口。另一台是高低台，可以让患者冲洗四肢伤口。

杨树青告诉记者：“这两台冲洗机是专门的狂犬病暴露伤口冲洗设备，在冲洗时应用了专门的冲洗液犬伤净。通过对患者的伤口部位进行一定持续时间、一定水压的冲洗，确保伤口冲洗干净。”

清洗+疫苗+狂免蛋白

提到伤口清洗，急救中心狂犬病暴露规范化处置门诊主任医师杨树青强调：“部分狂犬病暴露患者来了以后，对于打疫苗很认可，对于伤口清洗则表示无所谓，认为打了疫苗就万事大吉。这种认识是不对的。清洗+疫苗+狂免蛋白是应对狂犬病的3种有效的治疗手段，相当于打击狂犬病魔的3种手段。放弃任何一种手段，风险依旧存在。”

杨树青还强调，Ⅲ级暴露注射狂免蛋白的目的，就是确保万无一失。“正常情况下，狂犬病疫苗7天才生效。为了避免发生危险，我们选择注射狂免蛋白，在疫苗生效之前，对患者进行保护。”