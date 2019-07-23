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污染超标，肺老化快一倍

2019年07月23日09:17 来源：人民网-生命时报

近日，多国科学家联合发表在《欧洲呼吸杂志》的一项新研究称，空气污染对人类肺部的伤害远远超过我们以往的认知。空气中的颗粒物会导致肺部迅速老化，增加患慢性阻塞性肺病的风险。

颗粒污染物是空气中固体和液体微滴的混合物，如PM2.5、PM10。它可能以污垢、灰尘、烟灰或烟雾的形式出现，主要来自燃煤和天然气发电厂、汽车、农业、道路和建筑工地。研究团队历时4年，对34万名40~69岁英国人的生物银行数据进行调查，并进行多项测试，以了解长期暴露于更高水平空气污染中对呼吸系统功能的影响。结果表明，一个人的生活环境中，若每年平均每立方米增加5微克颗粒污染物，肺部即衰老两岁，肺功能下降。在污染最严重的地区，慢性阻塞性肺病的患病风险比长期吸二手烟人群高4倍。

研究报告主要作者、环境流行病学教授安娜·汉塞尔表示，预计在未来10年内，全球的慢性阻塞性肺病患者将急剧增加，气候危机导致的污染水平上升可能是主要原因之一。她提示，因住房条件、饮食习惯及有限的医疗保健设施等因素限制，低收入人群的肺部提前老化及患病风险更是高出约三倍。 （张 健）

(责编：李轶群、杨迪)


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