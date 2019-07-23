人工智能技术已成功应用于输血医学领域

7月20日，“2019中国研究型医院高峰论坛”在海口举行。论坛由中国研究型医院学会主办，围绕“智能医学·创新转化”主题，举办1个主论坛、24个分论坛，近3000名专家学者共同交流人工智能与医学融合发展的探索成果，探讨现代医学科技创新发展之路。会议期间，解放军总医院第一医学输血科主任汪德清接受采访时谈到，虽然人工智能技术在医学领域中有不少研究，但形成闭环，将研究成果用于临床的工作尚鲜见报道。解放军总医院第一医学中心在国内外率先应用人工智能技术解决围术期患者红细胞输注用量需求难题已获成功，于2019年3月起该医学中心临床患者术前用血申请环节已经全面使用该技术，应用后，在节约血液资源、提高输血疗效和降低输血风险等方面显现出很好的效果。

把“关注健康”落到实处

汪德清参加此次高峰论坛，最大的感受就是“关注健康”，社会各阶层、各专业的人士都在关注健康。无论是各级政府或是专业人士，大家都尽自己的绵薄之力，为健康做了许多事情，利用专业优势将健康与研究型医院更好地连接在一起。

汪德清认为，把中国大健康落到实处需要各界共同的努力，海南具有特殊的地域优势，在健康中国发展战略整体布局当中具有独特的地位和作用。“我相信通过这次的研讨，可以为咱们人民健康，尤其是为咱们海南岛的人民健康，带来一个很好的可以落地的结果。”汪德清说。

人工智能技术在输血医学领域应用很少

健康是全民话题，健康目标的实现需要“智能医学”的不断创新发展，在此过程中，研究型医院的建设离不开先进的科学手段，包括人工智能、大数据等。汪德清表示，人工智能在各个领域的应用相对较为广泛，然而在医学领域的运用并不多，特别是输血医学领域。

“到目前为止，真正落地应用到临床的人工智能技术为数并不多，将人工智能应用到输血医学领域的临床案例也相对较少。”汪德清说，因此，需要研究领域内各个专家的不断探索与创新。

人工智能进入输血医学领域的第一道题：评估患者用血需求量

“自2017年开始，我们将人工智能运用到输血医学领域，第一道题就是患者用血基本需求的评估问题，对于这个问题，我们现在已经很好地解决了。”汪德清说。

汪德清认为，血源短缺是一直存在的问题，缩小临床用血供需缺口是首要工作。过去用血，医生靠经验开处方，但由于医生资历不同，手术能力与手法各异，因此在手术期间用血量存在很大差异。如何在保证患者安全的前提下，将有限的血液资源更有效地分配到急需输血的患者身上，是人工智能技术进入输血医学领域解答的第一道题。

人工智能模型应用到临床：治疗效果佳

对于过去医生评估患者用血的情况，汪德清说，“医生申请用血，需要在各种指南的条条框框指导下，根据自己的临床经验，思考判定，选择范围较大。”

人工智能建立软件模型后，医生只需要点击患者输血申请，该模型就可以准确推荐该患者的用血量，推荐用血量是否准确，输注后通过检测便可判断，更重要的是该模型可以自主训练学习，更新迭代，不断提高用血需求量预测的精准度。汪德清说，“现在解放军总医院第一医学中心所有科室都在使用这个模型，并且已经给临床带来了非常好的治疗效果。”（刘卿）