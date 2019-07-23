重度角膜盲不再是“绝症”

一位是12岁就失明的小伙,一位是度过33年半明半暗日子的老太,7月15日,两位重度角膜盲患者于同一天在山东省眼科医院成功进行了领扣型人工角膜临床试验手术,术后第二天视力就开始有了显著的提高,目前两人视力还在恢复阶段。

22日上午,山东省眼科医院举办领扣型人工角膜新闻发布会,记者了解到,经过9年试验,根据患者特点,我国自主研发进行改良出领扣型人工角膜,它的出现意味着,患上重度角膜盲这种在国内近乎于“绝症”的患者将迎来重现曙光的希望。

“人工角膜的移植并非适用于每位角膜盲患者,也不是首选的治疗方式。”山东省眼科医院院长史伟云作为本次手术的主刀医生表示,对于遭受严重角膜化学伤、热烧伤后角膜完全被破坏,以及产生大量新生血管的重度角膜盲患者,他们被称为角膜移植高危排斥病例,这类患者进行穿透性角膜移植,术后2年植片的存活率仅有20%。这类患者有很大的复明潜力,对于这部分患者来说,植入人工角膜是它们唯一的出路。

我国目前有角膜盲患者400万人,并且每年以10万人的速度在递增。目前使角膜盲患者恢复视力的主要办法是角膜移植,但我国每年人体角膜器官捐献移植数量远不能满足患者的需求。因此,研发替代人体角膜的人工角膜成为国际医学界热门的课题。“98%的角膜盲患者居住在发展中国家,但大部分的角膜移植手术却是在发达国家进行。”

目前全球范围内,用于临床上的人工角膜主要有四种类型:骨齿型人工角膜、AlphaCor人工角膜、MICOF型人工角膜和波士顿型人工角膜。人工角膜是解决角膜盲绝症的唯一方法,但我国目前仍未有一款完全用人工合成的材料制造而成的人工角膜上市。