确保防“尘”攻坚目标如期完成

7月22日，国家卫生健康委在京召开尘肺病防治攻坚行动动员电视电话会议。国家卫生健康委党组成员、副主任李斌出席会议并讲话。会议强调，要强化考核，落实责任，国家卫生健康委将与各省级人民政府签订目标责任书，层层压实责任，确保如期完成尘肺病防治攻坚行动各项目标任务。

会议指出，开展尘肺病防治攻坚行动是党中央、国务院立足长远，着眼解决当前尘肺病防治工作中存在的重点难点问题作出的重大部署，对于推进健康中国建设、打赢脱贫攻坚战和决胜全面建成小康社会具有重大意义。各级卫生健康部门要紧密结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，着力推动解决尘肺病诊断难、保障难、落实难等突出问题。要认真抓好各项重点工作的落实，强化职业健康执法，推进粉尘危害专项治理，加快职业病危害防治基地建设，加强职业病病人保障，切实增强尘肺病患者的获得感。