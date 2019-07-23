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垃圾分类“神器”应成有用帮手

时本

2019年07月23日08:55 来源：健康报网

集中爆发的垃圾分类需求，催生了各类“神器”，包括垃圾处理器、刷脸垃圾桶等，降低分类投放难度。有电商平台反馈，7月1日~7日，垃圾处理器在北京的销量同比增长436%。北京多个小区还引入了“智能垃圾分类云平台”，采用网络监管系统，分析、监控垃圾分类情况。（7月22日《新京报》）

随着垃圾分类政策在全国陆续推开，垃圾到底怎么分、投放难度怎么降低等问题，是很多居民关心的话题。多款垃圾分类“神器”应运而生，可以说是市场迅速反应的结果。利用人工智能等高科技来帮助居民对垃圾进行分类，思路是正确的，不仅可以科普垃圾分类知识，还可以帮助市民降低记忆和分类难度，提高垃圾识别准确度。

商家在设计和生产这些产品时，不应急功近利，而要贴近实际。比如，市面上出现的一类垃圾处理器，可把厨余垃圾打碎处理后直接排入下水道，这不仅容易导致下水道堵塞等新问题，还会增加城市污水处理压力。所以，垃圾分类“神器”应该更精细，才能真正成为好帮手。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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