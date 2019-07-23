高温津贴岂容“花式克扣”

进入7月以来，全国多地开启“烧烤模式”，部分地区最高气温达40℃以上。中央和地方政府就做好防暑降温工作出台措施，重申高温津贴应发放到位。有媒体记者调查发现，一些行业和企业发放高温津贴仍不到位，有劳动者反映“听说过、没拿过”。此外，今年以来，上海、福建、天津等省市陆续上调高温津贴标准，但有的地方标准多年未变。

高温津贴这一劳动者法定福利，即便是媒体年年报道，但是用人单位“花式克扣”、高温津贴标准十余年未变等现象，还一定程度存在。如此，不仅让劳动者的合法权益受到侵害，也亵渎了法律尊严。如果连高温津贴都落实不到位，劳动用工环境及劳动权益保障情况也就可想而知。

高温津贴难落实，除去用工单位的不畏法，很大程度上在于执法力度不够，从而导致违法成本过低，乃至于纵容了用工单位的不法行为。同时，常态化的劳动用工监管十分必要。媒体报道的高温津贴落实不到位现象，一则劳动监察机构可否知情？还是只等着劳动者维权，或者媒体报道后再改进？二则平时的履职是否到位？若真到位，这些问题怎会得不到有效解决？三则对于侵害劳动者权益的不法行为，是否进行了实质性处罚？

各级工会组织也须充分发挥作用。做好职工防暑降温工作的通知，是每年全国总工会的“标配通知”。工会在发现用人单位存在相关违法违规行为时，应当提出整改意见，必要时下达限期整改建议书，如果用人单位拒不接受整改意见，应依法提请政府有关部门予以处理。

最后，劳动者应增强法律意识。一方面有关部门应加大相关法律知识的普及力度，使劳动者明确自己应有的合法权益；另一方面也应动员劳动者加强法律维权意识，当高温津贴不落实或打折扣落实时，要拿起法律武器维权，这也有助于用工单位依法履责。