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国家卫健委：计划通过立法方式对电子烟进行监管

温竞华

2019年07月23日08:47 来源：新华网

国家卫健委规划司司长毛群安在22日举行的新闻发布会上说，电子烟的危害问题应该引起高度重视，目前国家卫健委正在会同有关部门开展电子烟监管的研究，计划通过立法的方式对电子烟进行监管。

毛群安表示，研究发现，电子烟产生的气溶胶含有许多有毒有害物质，电子烟中的各种添加剂成分也存在着健康风险。另外，许多电子烟产品所含的尼古丁浓度标识模糊，容易导致使用者吸食过量，电子烟的器具还存在着电池爆炸、烟液渗透、高温烫伤等安全风险。

中国疾控中心发布的2018年中国成人烟草调查结果显示，目前我国电子烟使用率处于较低水平，但是与2015年相比，接受调查的人群中，听说过电子烟的比例、曾经使用过电子烟的比例和现在使用电子烟的比例均有提高，其中，现在使用电子烟的比例增加近一倍；年轻人使用电子烟比例相对较高，15-24岁年龄组最高。

“根据国际上的研究表明，电子烟的使用容易诱导青少年尝试使用传统的卷烟，加快吸烟人群的年轻化趋势。鉴于电子烟具有不安全性，对青少年健康行为习惯的形成会产生影响，必须严格加强电子烟的监管。我们希望公众、家长和青少年提高对电子烟危害的意识，特别是家长和学校要加强监督，减少青少年接触电子烟的可能性。”毛群安说。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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