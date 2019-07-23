蚊子叮你不是因为血型而是因为你太“活跃”

炎炎夏日，你是不是有这样的困惑，一屋子人当中，蚊子就偏偏找你下嘴，而一旁的人却很少被叮咬。这究竟是为什么？

蚊子靠感受器寻找猎物

想知道蚊子为何对你情有独钟，就先要来了解一下蚊子是如何寻找猎物的？

“蚊子寻找猎物根本不靠眼睛，而是靠触角上的感受器‘定位’猎物。”军事科学院军事医学研究院微生物流行病研究所研究员赵彤言解释说。

成都华希昆虫博物馆馆长赵力表示，蚊子对人们散发的二氧化碳非常敏感。即使距离很远，它都会循着你呼出的二氧化碳和散发的乳酸、氨气等气味而来。当它靠近目标人群后，主要靠人体散发的热量来确定位置。“当蚊子靠近目标后就会在周围盘旋，然后找机会在你的皮肤上下手。一般来说，蚊子吸食血液的时间比较短，吃饱后就会离开。”赵力说。

出汗多呼吸重的人易被叮咬

网上一直流传这样的说法：蚊子爱叮O型血的人，事实真的是这样吗？

上世纪70年代，曾有位研究疟疾的专家，找人做了一个不同血型的人被蚊子叮咬的试验。结果是，O型血最吸引蚊子，其次是B型、AB型、A型。“但实际上，由于这个试验采用的样本量太少，数据的精确性值得怀疑，而且试验没有考虑其他因素的干扰，比如说男女、老少的不同，人是否运动过，以及衣服颜色等。”赵力强调，蚊子对不同血型的偏爱，是一个不太靠谱的实验结果，蚊子爱叮什么人，与血型、性别等并无直接联系。大多数情况下，蚊子是无差别攻击的，只要它一发现人就会发动攻击，但更偏爱有气味、温度更高的人，比如爱运动、爱出汗、肺活量大、呼吸沉重的人，以及孕妇和一些生理期的女性。

赵彤言进一步解释说，这些人向蚊子发出“信号”的能力强，他们呼出的二氧化碳和汗液中的乳酸等化学物质在空气中挥发等使蚊子能准确定位“下手”。

简而言之，生命体征越活跃的人，越容易受到蚊子攻击。“虽然我们做不到不呼吸、不出汗，但是在人群里，出汗少的人、呼出二氧化碳少的人，不易成为蚊子首先攻击对象。”赵力说。

勤洗澡少运动可减少对蚊子吸引

“一般而言，我国城镇区域中，淡色库蚊、致倦库蚊、白纹伊蚊是主要的吸血蚊种。”赵彤言介绍，白纹伊蚊为白昼吸血，一般是日出前后1—2小时，日落前后2—3小时达到吸血高峰。北方常见的淡色库蚊是晚上入室吸血骚扰，白天则不咬人。

在赵彤言看来，蚊帐、纱门和纱窗是最安全、最健康的防蚊方法。此外，室内驱蚊还可选择正规厂家的蚊香、电热蚊香液或灭蚊喷雾。如若要去户外等蚊子多的地方，最好涂抹含有避蚊胺等驱蚊剂的花露水、驱蚊液和防蚊膏等。

赵力建议，要减少蚊虫叮咬，夏天一定要勤洗澡，保持身体的干净，尽量减少身上汗液、乳酸和氨类的排放。当然，如果还想减少对蚊子的吸引力，你可以选择不运动、保持静坐，或呆在有空调的地方，只要温度低了，蚊子自然也就不活跃了。

被蚊子叮了为什么会越挠越痒

不知道你有没有发现这样一个现象：刚被蚊子叮了之后并不痒，但过一会便会痒，而且会越挠越痒。这是为什么呢？

当血管壁被蚊子戳破时，血液会启动凝血机制，来修补血管壁的缺口，让血液在局部区域凝固。这不利于蚊子吸血，为此蚊子进化出了可以抗凝血的蛋白，只需在吸血之前注入血管组织中，就可以阻止血液凝固。但人体内的免疫系统会释放出组胺蛋白质来抵抗这种抗凝血蛋白，而这个免疫反应就会引起蚊子叮咬部位的过敏反应，让我们感觉痒。

一旦开始痒了，我们的第一反应往往就是挠，但挠痒痒的时候，手指对皮肤的挤压会加速血液的流动，使局部地区的抗凝血蛋白和身体分泌的组胺蛋白向更大区域扩散，自然也就越挠越痒了。