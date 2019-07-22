每天坐在电脑前 这些护眼小技巧请收好

现在电脑已经成为日常工作中的必需品，特别是许多白领，一上班就打开电脑。面对屏幕工作一天，长此以往，不仅有大量的辐射，最关键的是我们的眼睛会受不了。眼睛一旦不舒服，就会影响我们的正常生活，甚至还会影响正常视力。久坐电脑前，又不想让眼睛那么疲劳?不妨试试这五个护眼小技巧：

多眨眼睛

正常情况下眼睛表面被脂质、水液和黏蛋白组成的泪膜覆盖，维持眼睛的湿润。长时间注视电脑屏幕，眨眼次数会不自觉减少，容易导致泪膜破裂，引起眼睛干涩，而眨眼可让泪膜重新铺满眼睛表面，保持眼睛湿润。

慎戴隐形眼镜

如果你本来泪水分泌较少，眼睛容易干涩，在电脑面前就不适合使用隐形眼镜，要戴框架眼镜。在电脑面前佩戴隐形眼镜的人，也最好使用透氧程度高的品种。

调整用眼距离和坐姿

合适的用眼距离和坐姿能降低对眼睛屈光的需求，减少视疲劳的发生。

工作时，应放松颈部肌肉，保持一个舒适的坐姿，调整眼睛与电脑之间的距离在50~70cm左右，这样可以使眼球暴露于空气中的面积减小，减轻眼睛干涩。

多吃新鲜水果

日常饮食中应多吃富含维生素A、胡萝卜素、叶黄素的蔬菜，如胡萝卜、菠菜、莴笋、番茄、南瓜、西兰花等，可以保护视力，缓解视疲劳。

水果可以多吃富含花青素的蓝莓、葡萄、樱桃、草莓、桑葚等，对眼部抗氧化有非常好的作用。

眼保健操

对于长时间用电脑的上班族来说，要每隔一个小时就要放松一下眼睛，预防眼疲劳。眼保健操可以有效的预防和缓解眼部的干涩酸胀。